AUTOBUS

Il settore del trasporto pubblico su gomma è protagonista di un’importante operazione di rinnovamento in Italia, grazie all’iniziativa congiunta di Busitalia (Gruppo FS) e Daimler Buses Italia.

L’accordo, dal valore di 44 milioni di euro, punta a modernizzare la flotta TPL di Busitalia con l’introduzione di 111 nuovi bus di ultima generazione entro la fine dell’anno.

Questa iniziativa segna un passaggio strategico nel processo di potenziamento e rinnovamento del parco mezzi di Busitalia e fa parte di un più ampio piano che mira a rafforzare la mobilità integrata e sostenibile sul territorio nazionale, promuovendo l’intermodalità ferro-gomma.

Rinnovo della flotta: i nuovi autobus di ultima generazione

Come anticipato sopra, il programma prevede la consegna di 111 nuovi veicoli entro dicembre 2025. Di questi, nello specifico, 100 bus saranno a marchio Mercedes-Benz mentre i restanti 11 a marchio Setra, entrambi commercializzati in Italia da Daimler Buses Italia.

Questi mezzi sono stati sviluppati con tecniche all’avanguardia, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità e al comfort dei passeggeri.

Sul piano delle risorse, l’investimento è interamente autofinanziato da Busitalia tramite la controllata Busitalia Rail Service.

La presentazione dei primi quattro autobus

I primi quattro autobus di questa nuova fornitura sono stati presentati a Bomporto (MO) lo scorso 10 giugno 2025, alla presenza di figure chiave del settore, tra cui Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia; Stefano Giordani, presidente e CEO di Daimler Buses Italia; Flavio Nogara, presidente di Busitalia; Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore Generale di Busitalia; e Gianluca Cocci, amministratore delegato di Busitalia Rail Service.

Il potenziamento delle infrastrutture del TPL su gomma

L’investimento di Busitalia e Daimler Buses Italia segna un significativo passo avanti nel potenziamento dell’infrastruttura di trasporto pubblico su gomma in Italia.

Attraverso l’introduzione di veicoli moderni e la promozione dell’intermodalità, l’iniziativa mira a offrire ai cittadini un servizio di mobilità più efficiente, confortevole e rispettoso dell’ambiente.

Gli obiettivi principali includono, infatti, sia l’integrazione con il trasporto ferroviario sia l’offerta di servizi a mercato.

In merito, Gianpiero Strisciuglio ha sottolineato l’importanza dell’intermodalità e della cooperazione tra diversi settori di trasporto, come ferro e gomma, per una mobilità più efficiente, capillare e attenta alla sostenibilità.

Prospettiva condivisa anche da Serafino Lo Piano, che ha infatti sottolineato l’importanza dell’acquisizione dei nuovi autobus per un trasporto più rispettoso dell’ambiente, integrato e sensibile alle esigenze dei viaggiatori.

L’integrazione ferro-gomma e i servizi a mercato

Un fulcro del progetto è il potenziamento della sinergia operativa con Trenitalia. A tal fine, 81 dei nuovi autobus saranno impiegati in soluzioni integrative o sostitutive al trasporto ferroviario. Questo elemento è essenziale per garantire la continuità e l’affidabilità del servizio, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di qualità anche sui tratti gestiti su gomma.

Si ricorda che l’integrazione ferro-gomma rappresenta una delle direttrici principali del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS per una mobilità collettiva sempre più efficiente, intermodale e orientata alla sostenibilità.

In aggiunta, il piano prevede l’acquisto di 30 autobus destinati a servizi a mercato, come i collegamenti verso destinazioni turistiche, il noleggio e l’attivazione di tratte a lunga percorrenza.

Le caratteristiche dei nuovi bus

I nuovi autobus impiegati su tratte interregionali saranno provvisti di dotazioni che rispondono a standard elevati in termini di comfort di viaggio, includendo sedute ergonomiche, climatizzazione termoregolata, connettività Wi-Fi, porte USB per ogni posto, sistemi di videosorveglianza e dispositivi per l’accesso facilitato a persone con disabilità.

Il Contributo di Daimler Buses Italia

Stefano Giordani ha descritto questa partnership come un modello esemplare nel settore, sia in termini di volumi che di valore strategico.

La fornitura di 111 autobus in un’unica commessa, comprensiva di assistenza full service OMNIplus, rappresenta inoltre un primato assoluto per Daimler Buses Italia. Con questa consegna, il numero totale di autobus forniti a Busitalia da Daimler Buses Italia raggiunge quota 963, suddivisi tra 352 urbani, 484 interurbani e 127 veicoli destinati al servizio del turismo.

