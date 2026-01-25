AUTOBUS

L’acquisto punta a potenziare l’intermodalità ferro-gomma e la mobilità turistica integrata, valorizzando il patrimonio nazionale e diversificando l’offerta per il tempo libero. Scopri di più.

L’immagine delle città d’arte italiane sta per cambiare volto, grazie a un’operazione che promette di rendere gli spostamenti dei visitatori più fluidi e coordinati. Busitalia, società di Trenitalia specializzata nel trasporto su gomma, ha infatti annunciato di recente l’acquisto di City Sightseeing Italia.

Questa mossa non rappresenta soltanto un cambio di proprietà degli iconici bus panoramici rossi, ma segna l’avvio di una visione rinnovata in cui il viaggio in treno e l’esplorazione urbana si fondono in un’unica esperienza senza interruzioni per il passeggero.

Verso la mobilità integrata: la visione del Gruppo FS

L’accordo, comunicato a fine gennaio 2026, si inserisce in una più ampia pianificazione del Gruppo FS volta a potenziare i collegamenti verticali e la mobilità integrata.

L’idea è quella di superare la frammentazione del trasporto passeggeri, offrendo soluzioni che abbraccino non solo i grandi nodi ferroviari, ma anche i terminal logistici e i servizi specifici per il tempo libero. In questo modo, il sistema dei trasporti nazionale punta a diventare un ecosistema connesso, capace di gestire i flussi in modo più intelligente ed efficiente.

Sinergie tra ferrovia e servizi urbani per il settore leisure

L’amministratore delegato di Busitalia Serafino Lo Piano ha evidenziato come questa acquisizione permetta all’azienda di giocare un ruolo di primo piano in un comparto fondamentale per l’economia del Paese: il turismo.

Attraverso l’unione delle forze, si intende costruire una proposta commerciale che parli sia al pubblico nazionale che ai visitatori stranieri, puntando sulla diversificazione del trasporto passeggeri.

Dalla combinazione tra la rete ferroviaria e i circuiti dei bus turistici può infatti nascere una filiera del valore finalizzata ad esaltare le bellezze storiche e culturali italiane, semplificando la vita a chi sceglie di scoprire e percorrere le nostre città.

Una rete capillare che attraversa lo Stivale

Il raggio d’azione di City Sightseeing Italia è vasto e consolidato, contando su una flotta che supera le centosettanta unità operative tra mezzi di proprietà e partecipazioni.

Il servizio, più nel dettaglio, garantisce una presenza costante nelle località più iconiche, da Torino a Palermo, toccando snodi cruciali per il trasporto pubblico locale e marittimo come Genova, La Spezia, Napoli, Civitavecchia e Livorno.

Oltre alla celebre modalità che permette ai viaggiatori di scendere e salire liberamente lungo i percorsi cittadini, l’attività include la locazione di autobus e la creazione di percorsi studiati per far immergere completamente il passeggero nel patrimonio artistico delle principali metropoli, da Milano a Roma, fino a Firenze e Verona.

