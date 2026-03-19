AUTOBUS

Nella giornata di ieri, la sede di Confcommercio ha ospitato la terza tappa dell’iniziativa “BuSicuri – pronti a partire!“, il progetto ideato da AN.BTI per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione dei viaggiatori negli spostamenti collettivi. L’incontro ha riunito rappresentanti del Governo, esperti del settore e diverse classi di studenti con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza stradale, specialmente in previsione dei prossimi viaggi d’istruzione.

Un piano per la protezione dei viaggiatori

L’iniziativa, avviata lo scorso novembre, punta a evidenziare quanto siano importanti i monitoraggi tecnici e la corretta manutenzione dei mezzi per garantire spostamenti sereni e rispettosi dell’ambiente. Sebbene il pullman sia già considerato uno dei sistemi più sicuri per il trasporto passeggeri, il programma insiste sulla necessità di migliorare costantemente la preparazione dei conducenti e la consapevolezza delle famiglie.

Durante i lavori è stato inoltre mostrato il filmato istituzionale che accompagnerà la comunicazione sulla sicurezza stradale fino al 2027, studiato per diffondere abitudini corrette tra i più giovani. Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, ha ricordato ai ragazzi presenti che l’autobus rappresenta un elemento stabile della loro vita quotidiana e che l’impegno comune deve essere quello di elevarne gli standard di efficienza ogni giorno.

La cooperazione tra istituzioni e mondo scolastico

La gestione della mobilità richiede poi una stretta intesa tra chi amministra il territorio e chi si occupa di educazione. Fabrizio Ghera, assessore ai trasporti della Regione Lazio, ha spiegato che l’ente sta investendo risorse significative per aggiornare i parchi mezzi, puntando su veicoli moderni che riducano l’impatto ambientale e aumentino la protezione dei fruitori.

In parallelo, Lara Paone della Scuola Centrale di Formazione ha messo in luce il valore pedagogico dell’esperienza di viaggio, descrivendola come un’occasione unica di crescita e confronto per migliaia di studenti. Anche la Polizia di Stato, attraverso le parole di Paolo Cestra, ha richiamato l’attenzione sulla responsabilità individuale, sottolineando che rispettare le regole basilari della strada è il primo passo per una convivenza civile e sicura.

La passione per la guida come scelta di vita

Un momento significativo dell’evento è stato dedicato al racconto professionale di chi vive la strada quotidianamente. Riccardo Verona, alla guida di AN.BTI, ha condiviso il proprio percorso iniziato molti anni fa con l’ambizione di esplorare nuovi luoghi. Ha descritto il mestiere dell’autista non come un semplice lavoro di movimentazione, ma come un’attività che permette di costruire legami e collezionare memorie, specialmente quando si accompagnano le scolaresche.

L’invito rivolto alle nuove generazioni è quello di considerare questa professione come un’opportunità per trasformare la curiosità in una carriera fondata sul senso del dovere e sulla passione per la scoperta.

Sfide economiche e prospettive per il futuro

Il percorso di “BuSicuri” continuerà nei prossimi anni con l’intento di modernizzare ulteriormente il segmento del trasporto pubblico locale (TPL) non di linea e dei servizi turistici. Tuttavia, Andrea Camertoni di AN.BTI ha evidenziato le complessità che il comparto sta affrontando a causa dell’incremento dei costi operativi e delle attuali difficoltà del mercato.

In particolare, è stato rimarcato che i viaggi didattici e il turismo di gruppo rappresentano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e non devono essere percepiti come beni superflui. Per tale ragione, l’associazione chiede un supporto concreto che permetta di mantenere i servizi accessibili a tutti, continuando a investire nelle nuove tecnologie e in una formazione del personale sempre più approfondita.

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