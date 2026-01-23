AUTOBUS

Un dibattito che ha messo in luce criticità, priorità e scelte non più rinviabili

I bus turistici si trovano una fase di profonda trasformazione, che coinvolge sicurezza dei passeggeri, sostenibilità e rinnovo del parco mezzi.

Sono al centro della conferenza “Mobilità turistica: Bus Turistici in viaggio verso un parco mezzi sicuro e sostenibile”, promossa da AN.BTI – Confcommercio alla Camera dei deputati, sicurezza, sostenibilità e rinnovo del parco mezzi.

Un confronto che ha coinvolto istituzioni, associazioni e industria automotive, confermando il valore strategico dei bus per il sistema turistico ed economico del Paese.

Bus turistici e turismo: un asset strategico per il Paese

Nel corso dei lavori è emerso un messaggio condiviso: i bus turistici rappresentano un pilastro della mobilità per il turismo italiano, garantendo collegamenti efficienti, riduzione dell’impatto ambientale e alti livelli di sicurezza per i passeggeri.

Al centro del confronto anche la campagna nazionale sulla sicurezza “BuSicuri: pronti a partire!”, promossa da AN.BTI – Confcommercio, che punta a valorizzare l’importanza di flotte moderne e conducenti altamente qualificati.

Sicurezza e rinnovo dei mezzi: sostegno delle istituzioni per i bus turistici

In apertura è intervenuto Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

Un passaggio dedicato al ruolo economico e sociale del trasporto turistico su gomma, con un richiamo alla necessità di sostenere il rinnovo del parco mezzi e una professione sempre più centrale come quella dell’autista.

Il ruolo di AN.BTI: qualità, tecnologia e responsabilità condivisa

Secondo Andrea Camertoni, Direttore di AN.BTI – Confcommercio, il futuro dei bus turistici passa da investimenti mirati: “Sicurezza e rinnovo del parco mezzi sono le priorità per garantire un servizio di eccellenza, all’altezza del ruolo dell’Italia come Paese leader nel turismo”.

Camertoni ha sottolineato l’importanza delle nuove tecnologie e della collaborazione tra operatori e istituzioni per innalzare ulteriormente gli standard del settore.

Età media dei bus turistici e le criticità del mercato

Dal punto di vista del mercato, UNRAE ha evidenziato come il tema dell’età media dei bus resti centrale.

“Il parco autobus è in lieve miglioramento, ma nel comparto turistico permangono criticità significative”, ha spiegato Andrea Cardinali, richiamando la necessità di politiche strutturali di rinnovo dedicate.

Incentivi per i bus turistici

Il tema della disparità di trattamento negli incentivi è stato ribadito da Riccardo Verona, Presidente di AN.BTI – Confcommercio: “I bus turistici continuano a essere penalizzati rispetto al TPL e al trasporto merci, nonostante il ruolo centrale che svolgono anche sul fronte della sicurezza”.

Una criticità che, secondo il mondo associativo, rischia di rallentare il processo di ammodernamento delle flotte.

Parlamento e sostenibilità economica degli investimenti

Dal fronte parlamentare, Emma Pavanelli ha evidenziato la necessità di risorse adeguate: “La sicurezza dei passeggeri deve essere una priorità, ma il rinnovo del parco mezzi dei bus turistici richiede maggiore attenzione istituzionale”.

Sulla necessità di evitare l’invecchiamento strutturale delle flotte è intervenuto anche Massimo Garavaglia, sottolineando l’importanza di strumenti di sostegno stabili.

Bus turistici, sostenibilità e competitività

A chiudere i lavori è stato l’On. Alessandro Cattaneo, che ha ribadito come i bus per il turismo non possano più essere considerati un settore marginale, ma un pilastro della filiera turistica nazionale.

Il futuro dei bus turistici passa da sicurezza e investimenti

Senza un parco mezzi più recente e affidabile il settore rischia di perdere competitività. Sicurezza e sostenibilità restano obiettivi centrali, ma devono andare di pari passo con la qualità del servizio.

Per questo serve un impegno condiviso tra istituzioni, associazioni e industria, capace di accompagnare nel tempo il ruolo dei bus all’interno della mobilità per il turismo italiano.

