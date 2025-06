AUTOBUS

Questa edizione, intitolata “Mobilità sostenibile ed esigenze pratiche – La transizione green dei bus turistici tra speranze e necessità”, rappresenta un’opportunità unica per approfondire le sfide e le opportunità legate alla mobilità sostenibile, favorendo il confronto e il networking tra tutti gli attori coinvolti per delineare le traiettorie future del comparto.

L’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani (AN.BTI – CONFCOMMERCIO) è pronta a ospitare un importante appuntamento nazionale dedicato al futuro dei bus turistici italiani, la “Bus Tourism Convention NextStop”, che quest’anno si terrà il 23 e 24 giugno presso Villa Bertelli, a Forte dei Marmi (LU), in Via Mazzini, 200.

La due giorni ha in programma il Convegno nazionale, che inizierà alle ore 15:00 del 23 giugno, mentre la tradizionale Assemblea associativa avrà luogo nella mattinata del 24.

Next stop: il programma del convegno di AN.BTI – Confcommercio 2025

Il programma della “Bus Tourism Convention NextStop” di AN.BTI è articolato per massimizzare il dibattito e lo scambio di conoscenze nel settore dei bus turistici.

Il Convegno nazionale del 23 giugno

Il Convegno nazionale, momento centrale dell’evento, avrà inizio alle ore 15:00 del 23 giugno.

Qui, le discussioni si concentreranno sulla transizione ecologica e sulle sue implicazioni concrete per il settore degli autobus turistici, soprattutto alla luce delle sfide e delle necessità dettate da questo profondo processo di trasformazione.

L’Assemblea associativa del 24 giugno

La giornata del 24 giugno sarà invece dedicata all’Assemblea associativa di AN.BTI.

Questo segmento del programma includerà anche uno spazio dedicato agli sponsor, offrendo loro l’opportunità di presentare le proprie soluzioni e interagire direttamente con i partecipanti.

Evento AN.BTI: un’opportunità di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder

All’evento saranno presenti esponenti delle commissioni parlamentari italiane, come l’Onorevole Antonio Baldelli e l’Onorevole Alessandro Cattaneo, entrambi membri della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni; e l’Onorevole Luca Squeri, segretario della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati.

Dal senato della Repubblica interverranno, invece, il senatore Daniele Manca della Commissione Bilancio e il senatore Massimo Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro ed ex Ministro del Turismo.

Significativa anche la presenza governativa, con la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e il sottosegretario di Stato allo stesso Ministero, Tullio Ferrante.

Un importante contributo arriverà anche da Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea. Il Comune di Forte dei Marmi sarà rappresentato da Massimo Lucchesi, assessore al Commercio, Viabilità e Polizia Municipale.

Anche il mondo associativo e imprenditoriale, cruciale per la mobilità e il turismo su gomma, sarà ampiamente rappresentato. In merito interverranno Riccardo Verona, Presidente di AN.BTI – CONFCOMMERCIO, e Andrea Camertoni, Direttore di AN.BTI – CONFCOMMERCIO, che modererà l’evento.

Saranno presenti anche Carlo Sangalli, Presidente di CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia, Renato Imbruglia, Segretario Generale di Conftrasporto, Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE, Enrico Zavi, Responsabile Infrastrutture Trasporti Logistica e Mobilità di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e Raimondo Orsini, Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

IBE è sponsor della Conferenza AN.BTI

L’iniziativa congiunta di AN.BTI – CONFCOMMERCIO e IBE (International Bus Expo) ribadisce l’impegno costante a supporto del turismo su gomma e dell’associazione che lo rappresenta, promuovendo la collaborazione su temi strategici per il futuro del settore.

