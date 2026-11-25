AUTOBUS

Il Comitato per il trasporto su strada dell’Unione Europea ha approvato l’aggiornamento delle specifiche tecniche per i tachigrafi intelligenti di bordo.

La decisione consente di applicare in modo chiaro ed efficace le norme europee entrate in vigore nel 2024, che regolano i tempi di guida e di riposo specifici per chi guida autobus turistici.

L’evoluzione normativa dal 2024

La riforma adottata due anni fa ha riconosciuto le particolarità del trasporto passeggeri occasionale rispetto al trasporto merci, introducendo pause e orari flessibili studiati per adattarsi alle esigenze dei viaggiatori.

Tuttavia, finora i dispositivi digitali non erano in grado di distinguere i servizi di linea dalle tratte turistiche, creando incertezze durante le verifiche su strada.

Funzionalità digitali e tessere di bordo

Con le modifiche approvate, i conducenti potranno selezionare l’inizio e la fine dei viaggi turistici direttamente sul dispositivo di bordo.

Il software aggiornato calcolerà in automatico i riposi e le deroghe consentite, memorizzando i dati sulle carte tachigrafiche attualmente in uso, senza obbligo di sostituire la strumentazione o richiedere nuove tessere.

Linee guida pratiche e sicurezza informatica

L’applicazione omogenea delle regole richiederà l’elaborazione di linee guida pratiche per i casi d’uso più frequenti, affiancate da sessioni di formazione destinate agli autisti e agli agenti di controllo. Inoltre, gli adeguamenti relativi alla sicurezza informatica dovranno seguire procedure trasparenti e proporzionate, in sintonia con le direttive europee e con il Cyber Resilience Act.

La posizione dell’IRU e la tutela delle imprese

L’impianto normativo è stato accolto positivamente dall’Organizzazione Mondiale dei Trasporti su Strada (IRU), che ha preso parte alle consultazioni del gruppo d’esperti della Commissione europea.

In merito, il delegato generale dell’IRU presso l’UE, Raluca Marian, ha ribadito l’importanza di definire con esattezza le responsabilità sulla sicurezza dei software, evidenziando che la risoluzione delle vulnerabilità deve rimanere in capo ai costruttori dei dispositivi per evitare costi imprevisti a carico delle aziende di trasporto.

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