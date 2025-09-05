Bus navetta dalla città all’aeroporto: l’iniziativa di Flixbus in Italia
Spostamenti dalla città all’aeroporto? Ci pensa FlixBus che, insieme ai suoi partner, ha trovato la soluzione ideale per trasformare l’ansia da pre-partenza in un viaggio sereno e confortevole.
Dimenticate le estenuanti ricerche di un taxi all’ultimo minuto o le tariffe che fanno tremare il portafoglio: da oggi, raggiungere il gate o fare ritorno a casa diventa un’esperienza senza pensieri.
Con il supporto dell’applicazione digitale di FlixBus sarà possibile prenotare il trasferimento aeroportuale in pochi minuti.
Attraverso pochi e rapidi passaggi digitali, i passeggeri possono infatti selezionare l’opzione di navetta aeroportuale più consona alle proprie esigenze, dando il via al proprio viaggio con la massima semplicità.
Questa soluzione tecnologica non solo velocizza il processo di acquisto, ma lo rende accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, in linea con i principi di efficienza e integrazione tipici di servizi di mobilità intelligente.
Approfondiamo viaggi e tariffe.
Una rete di connessioni a tariffe vantaggiose
Per agevolare i viaggiatori, è stata implementata una rete di collegamenti autobus diretti che uniscono le principali città italiane con i rispettivi scali aerei, offrendo un’alternativa di trasporto pratica ed economica.
Queste tratte sono state studiate per coprire le esigenze più comuni, assicurando un servizio affidabile con costi trasparenti, già comprensivi degli oneri di servizio.
Le tariffe di partenza per le principali connessioni includono:
- Milano ⇆ Bergamo Orio al Serio: a partire da 10,99€.
- Roma ⇆ Roma Fiumicino: a partire da 7,99€.
- Milano ⇆ Milano Malpensa: a partire da 10,99€.
- Venezia ⇆ Venezia Marco Polo: a partire da 10,99€.
- Venezia ⇆ Aeroporto di Treviso: a partire da 12,99€.
- Bergamo Orio al Serio ⇆ Milano Malpensa, a partire da 20,99€.
La rete di partner per l’eccellenza del servizio TPL
Si precisa che l’efficacia di questi collegamenti si basa su un approccio collaborativo.
Nello specifico, FlixBus agisce come intermediario per la vendita dei biglietti, mentre la gestione operativa dei servizi di trasporto è affidata a un selezionato network di partner specializzati, tra cui Flibco.com e Locatelli/Air Pullman A.T.I, SIT Bus Shuttle, Terravision e ATVO.
Sinergia che garantisce ai passeggeri professionalità e affidabilità, elementi cruciali per un servizio di navetta aeroportuale sicuro e puntuale.
