AUTOBUS

In arrivo il bonus trasporti 2027, con un’impostazione rinnovata rispetto agli interventi degli anni passati. Al posto del precedente voucher TPL da 60 euro, il provvedimento, inserito all’interno del Piano Sociale per il Clima approvato dal Governo e inviato a Bruxelles dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, introduce un modello pluriennale destinato a rimanere attivo dal 2027 fino al 2032.

L’iniziativa si inserisce in una strategia nazionale da 9,3 miliardi di euro mirata ad attenuare i costi energetici derivanti dall’introduzione delle nuove normative europee sui carburanti. In questo scenario, le risorse stanziate garantiscono un credito personale fino a 400 euro all’anno, spendibile nell’arco di dodici mesi dall’assegnazione.

Gestione del conto di mobilità digitale e tutele fiscali

Sotto il profilo operativo, l’agevolazione per il trasporto pubblico sostituisce definitivamente il precedente buono da 60 euro introducendo un vero e proprio conto di mobilità digitale.

L’importo assegnato confluirà direttamente in un portafoglio elettronico gestito mediante la Piattaforma della Mobilità Ecosolidale oppure attraverso sistemi provvisori basati su codice QR.

Questo bonus servirà, nello specifico, a coprire le spese per biglietti e abbonamenti legati al trasporto pubblico locale e regionale, con la prospettiva di includere anche corse in taxi o veicoli con conducente a seguito del decreto attuativo atteso entro marzo 2027.

Criteri di selezione e graduatoria senza click day

Per l’assegnazione dei fondi, si supera la fretta del click day a favore di una graduatoria nazionale ordinata con punteggi da zero a cento.

La partecipazione richiede un ISEE non superiore ai 20.000 euro, soglia oltre la quale le domande vengono automaticamente respinte.

Guardando più nel dettaglio all’assegnazione del punteggio, la griglia di valutazione attribuisce 60 punti ai nuclei con ISEE inferiore a 10.000 euro, 45 punti per la fascia tra 10.000 e 15.000 euro e 25 punti tra 15.000 e 20.000 euro.

A queste cifre si sommano le quote legate alla percorrenza quotidiana, assegnando 20 punti per i tragitti superiori a 30 chilometri, 10 punti per le distanze intermedie tra 10 e 30 chilometri e 5 punti sotto i 10 chilometri.

Inoltre, l’assenza di un’autovettura di proprietà e la titolarità di un abbonamento ai mezzi pubblici assicurano ulteriori 10 punti ciascuno.

Tutele anche per le categorie fragili e ripartizione dei fondi

La misura riserva il punteggio massimo di 100 punti ai caregiver familiari, alle persone con disabilità certificata e ai cittadini sottoposti a terapie mediche continuative.

All’opposto, l’ottenimento di un punteggio inferiore a 35 determina l’esclusione immediata dal beneficio.

La misura punta a tutelare circa 1,65 milioni di utenti ogni anno, concentrando le risorse prioritariamente su studenti, giovani in formazione e lavoratori pendolari.

L’ammontare dell’agevolazione TPL varia in base alla posizione raggiunta in graduatoria: la fascia tra 35 e 54 punti concede 100 euro per un totale di un milione di conti, quella tra 55 e 79 punti assicura 200 euro all’anno per 350 mila persone, mentre chi ottiene da 80 a 100 punti riceve il contributo massimo di 400 euro all’anno nei limiti di 300 mila erogazioni.

Nel periodo che precede l’avvio del 2027, restano operative le agevolazioni definite dagli enti territoriali, le quali non risulteranno comunque cumulabili con il nuovo incentivo statale.

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