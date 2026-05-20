AUTOBUS

Dal 1 giugno al 31 agosto bus, treni e funivie trentine costano 20 euro. Previsti rimborsi proporzionali per chi ha già titoli annuali.

Il contrasto all’impennata dei costi dei carburanti – un tema che continua a preoccupare le principali associazioni di categoria del trasporto passeggeri – in Trentino si traduce in una manovra straordinaria sulla mobilità: tre mesi di viaggi illimitati su ogni mezzo pubblico al prezzo complessivo di 20 euro.

La Giunta provinciale ha infatti di recente varato un abbonamento unico per il periodo giugno-agosto che integra bus, treni e funivie, puntando a un alleggerimento diretto dei bilanci familiari attraverso un investimento pubblico stimato in circa un milione di euro al mese per l’intero trimestre.

Bonus trasporti ai residenti: l’agevolazione TPL per il periodo estivo

L’agevolazione TPL nasce dalla necessità di fronteggiare l’incremento dei costi energetici che sta continuando a pesare sulle tasche cittadini.

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Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha spiegato che la misura intende infatti fornire un supporto ai residenti in una fase estremamente delicata e complessa, segnata dal rincaro dei prodotti petroliferi e, in particolare, della benzina.

L’obiettivo della misura è, quindi, quello di offrire un’opzione vantaggiosa per gli spostamenti quotidiani, cercando di mitigare l’impatto dell’inflazione sulla vita delle persone attraverso un investimento sulla mobilità collettiva.

Un bonus per l’intermobilità: una rete di trasporti completa a tariffa fissa

Con questo pagamento unico, i passeggeri hanno la possibilità di usufruire di una vasta gamma di servizi TPL che include le linee degli autobus urbani ed extraurbani, i collegamenti ferroviari locali e i sistemi funiviari gestiti dalla Provincia.

L’iniziativa rende così l’intero sistema del trasporto pubblico locale estremamente accessibile, incentivando anche chi abitualmente utilizza il mezzo privato a testare l’efficacia del trasporto passeggeri su gomma e rotaia. Questa sperimentazione servirà inoltre a monitorare l’andamento della domanda nei prossimi mesi per valutare futuri interventi strutturali.

Requisiti e modalità di accesso al servizio

Il provvedimento si rivolge soprattutto a coloro che non dispongono già di un titolo di viaggio attivo, dato che per la popolazione studentesca è già in vigore una tariffa di 20 euro mentre i residenti che hanno superato i settant’anni possono circolare gratuitamente.

A partire dal primo giugno, gli interessati potranno richiedere l’attivazione della promozione recandosi presso gli sportelli di Trentino Trasporti o di Trenitalia.

Per i cittadini che risultano già titolari di abbonamenti semestrali o annuali che includono i mesi estivi, la Provincia ha previsto l’erogazione di rimborsi proporzionali alla durata del periodo coperto.

Investimenti e impatto sulla viabilità

Le risorse stanziate per coprire l’operazione sono consistenti, sebbene la cifra definitiva sarà legata all’effettiva adesione da parte dell’utenza.

Con specifico riferimento agli obiettivi della misura, oltre al risparmio monetario per il singolo individuo, la Giunta auspica una riduzione tangibile del traffico veicolare sulle arterie stradali del Trentino.

Attraverso la promozione della mobilità sostenibile, l’ente pubblico intende infatti favorire un modello di spostamento più rispettoso dell’ambiente, riducendo l’inquinamento e migliorando la fluidità della circolazione durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

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