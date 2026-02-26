AUTOBUS

Confermato per il 2026 il bonus trasporti ligure: i residenti under 19 viaggiano gratis in treno per studio mentre gli studenti fino a 26 anni hanno sconti del 50% sugli abbonamenti.

La Regione Liguria ha avviato per l’annualità 2026 un piano di investimenti finalizzato a incentivare la mobilità passeggeri tra i giovani residenti, introducendo la gratuità dei collegamenti ferroviari regionali per i minori di 19 anni e riduzioni del 50% per gli iscritti all’università fino ai 26 anni. Approfondiamo tutti i dettagli del Bonus trasporti.

Il bonus per il trasporto pubblico locale ligure

Come abbiamo accennato sopra, la Liguria ha stanziato nuove risorse per agevolare il trasporto pubblico locale (TPL), puntando sulla sostenibilità e sull’abbattimento delle barriere economiche per gli spostamenti quotidiani.

I beneficiari dell’agevolazione TPL sono i ragazzi che non hanno ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e che risiedono sul territorio, i quali possono ora usufruire di abbonamenti per i convogli regionali a costo zero, a patto che il viaggio avvenga lungo la direttrice che collega l’abitazione all’istituto scolastico.

Questa opportunità di mobilità gratuita si estende sia ai titoli di viaggio mensili che a quelli con validità annuale. Per coloro che invece rientrano nella fascia d’età tra i 19 e i 26 anni non ancora compiuti, invece, l’ente ha previsto un abbattimento del costo del biglietto pari alla metà del prezzo ordinario, facilitando così i trasferimenti verso le sedi di studio.

Il modello Genova tra università e servizi urbani

All’interno del perimetro urbano del capoluogo, AMT, l’azienda che gestisce i ei servizi di trasporto pubblico locale nella città di Genova, ha strutturato proposte specifiche in sinergia con l’Ateneo genovese per l’anno accademico in corso.

Le matricole iscritte all’Università di Genova che presentano un indicatore ISEE-U entro la soglia dei 13.000 euro hanno la possibilità di ottenere il pass annuale versando esclusivamente una quota minima di dieci euro. Nel caso in cui la situazione reddituale superi tale limite, è comunque garantito un prezzo forfettario agevolato di cento euro per l’intero anno.

La città continua, inoltre, a testare l’accesso gratuito ai servizi della metropolitana e agli impianti di risalita verticali per determinate categorie di cittadini, come i giovanissimi sotto i 14 anni e gli anziani oltre i 70, seguendo le indicazioni orarie disponibili tramite gli strumenti digitali dell’azienda.

Altre agevolazioni TPL nella Regione

Le direttive per l’incentivazione dei trasporti si estendono capillarmente a tutte le province liguri, coinvolgendo i vari gestori del servizio passeggeri. Nell’area di Savona, ad esempio, la società TPL Linea ha confermato le riduzioni tariffarie per la popolazione studentesca, accelerando contemporaneamente l’implementazione della bigliettazione in formato digitale.

Spostandosi verso lo spezzino, invece, l’azienda ATC propone integrazioni agevolate attraverso strumenti come la Card dedicata al Golfo e alle Terre dei Poeti. Infine, nel territorio di Imperia, il gestore RT garantisce sconti ai pendolari che dalle zone interne della Valle Arroscia e dell’entroterra devono raggiungere i centri costieri per frequentare le lezioni. L’obiettivo complessivo è giungere, entro la conclusione del 2026, a un sistema di transazione elettronica uniforme su scala regionale.

Iter burocratico e avvertenze per i passeggeri interessati

Per beneficiare di queste misure attive dal primo gennaio, i cittadini devono seguire procedure differenziate in base alla tipologia di servizio richiesto. Chi intende utilizzare il treno deve reperire la documentazione necessaria sui portali della Regione o di Trenitalia, completare l’autocertificazione relativa a residenza e frequenza scolastica e consegnare il tutto presso i punti vendita autorizzati nelle stazioni.

Gli universitari di Genova devono invece agire attraverso l’area riservata del sito UniGe e successivamente registrare il titolo di viaggio sull’applicazione mobile di AMT. Si ricorda, inoltre, che queste agevolazioni non sono applicabili sui percorsi turistici del Cinque Terre Express.

Per chi invece utilizza i collegamenti ad Alta Velocità sulla tratta tra Genova e lo spezzino, è previsto un differente contributo di integrazione che può essere richiesto mediante lo sportello telematico della Regione. In ogni caso, durante i controlli a bordo, è indispensabile mostrare il titolo di viaggio insieme a un documento che ne confermi l’identità.

