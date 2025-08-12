AUTOBUS

Anche per l’estate 2025, l’Italia promuove l’utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL) attraverso nuovi incentivi, fondi e bonus volti a migliorare l’efficienza e l’accessibilità del servizio.

Sebbene a livello nazionale il Bonus Trasporti 2025 non sia stato rinnovato, quest’anno diverse regioni italiane hanno attivato agevolazioni specifiche per incentivare l’uso dei servizi di trasporto pubblico locale, favorendo spesso anche le opzioni di intermodalità.

Le risorse, erogate sotto forma di contributi, rimborsi spese o voucher, mirano a migliorare la qualità della mobilità pubblica per passeggeri e pendolari, sia tramite bonus che interventi di ottimizzazione della rete di trasporto.

Questi finanziamenti sono generalmente destinati ai cittadini residenti locali, ma possono coinvolgere anche imprese TPL e Comuni.

Tra le agevolazioni TPL 2025 attive sul territorio nazionale per i mesi estivi si annoverano contributi per i lavoratori pendolari e abbonamenti a tariffa agevolata dedicati a giovani, universitari, famiglie e pensionati, contribuendo così a rendere gli spostamenti più convenienti per diverse categorie di utenti durante il periodo estivo.

L’iniziativa “Dote Trasporti” e altri sconti TPL in Lombardia

In Lombardia sono disponibili diverse agevolazioni per l’utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL).

Tra queste rientra “Dote trasporti”, un incentivo per i residenti che acquistano abbonamenti per i treni ad Alta Velocità in combinazione con i servizi regionali e suburbani, su tratte specifiche tra Milano, Brescia, Desenzano del Garda e Peschiera del Garda. Questo contributo è stato rifinanziato con 300 mila euro per gli abbonamenti validi da marzo 2025 a febbraio 2027.

Un altro bonus attivo è “Io Viaggio in Famiglia”, che permette ai ragazzi con meno di 14 anni di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici lombardi se accompagnati da un familiare con un titolo di viaggio valido.

Inoltre, per gli abbonamenti destinati a figli minorenni (sotto i 18 anni), è previsto uno sconto del 20% sul secondo abbonamento e la gratuità dal terzo abbonamento in poi. Per usufruire di questa agevolazione, è sufficiente un modulo firmato, accompagnato da un documento d’identità del minore e del genitore, valido per 60 giorni di viaggio gratuito.

La Regione garantisce anche la gratuità per i bambini fino a 4 anni e tariffe ridotte per quelli sotto i 14 anni su tutti i trasporti pubblici regionali.

Bus gratis fino al 9 settembre a Cortina d’Ampezzo

A Cortina, l’utilizzo degli autobus sarà completamente gratuito fino al 9 settembre di quest’anno.

Introdotta dall’amministrazione comunale ampezzana, l’iniziativa ha l’obiettivo di mitigare le difficoltà causate dalla congestione del traffico, particolarmente sentita nel picco della stagione turistica e aggravata dalla presenza di diversi cantieri legati ai preparativi per le Olimpiadi del 2026.

Lo scopo principale dell’agevolazione è incentivare, sia i turisti sia i residenti, a diminuire l’impiego dei veicoli privati, incoraggiandoli a preferire il servizi di trasporto pubblico locale (TPL).

Dal punto di vista finanziario, le risorse necessarie per sostenere questo servizio sono incluse e allocate annualmente nel bilancio comunale, specificamente sotto la voce dedicata al trasporto pubblico locale. In merito, per il 2025, l’amministrazione ha deliberato di aumentare significativamente questo stanziamento proprio per poter offrire questa opportunità e favorire l’impiego degli autobus e del servizio pubblico in generale.

Bus e treni gratis per gli over 70 a Roma

La Regione Lazio, assieme a Cotral Spa e Trenitalia Lazio, ha rinnovato per il 2025 l’incentivo TPL che consente ai residenti con un’età pari o superiore a 70 anni di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Nel dettaglio, i beneficiari possono richiedere un pass elettronico gratuito, che permette la circolazione sui mezzi Cotral e sui servizi ferroviari regionali inclusi nell’accordo tra Trenitalia e la Regione Lazio.

Il titolo di viaggio è personale e dovrà essere convalidato a ogni viaggio sui bus Cotral e sulle linee ferroviarie regionali, accompagnato da un documento d’identità valido.

Si precisa che il biglietto non sarà invece utilizzabile per i viaggi in treno esclusivamente all’interno del Comune di Roma, né sui trasporti gestiti da Atac e Roma TPL.

La procedura per richiedere la tessera avviene online tramite il portale Cotral, compilando il modulo con i propri dati anagrafici e allegando tutta la documentazione necessaria. In presenza di tutti i requisiti richiesti, la tessera sarà spedita gratuitamente all’indirizzo indicato dal richiedente.

Autobus e treni gratis per gli studenti in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna torna “Salta su!”, un’iniziativa che offre a studentesse e studenti la possibilità di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali.

L’obiettivo principale è incentivare la mobilità sostenibile, promuovendo l’utilizzo dei servizi TPL ai giovani residenti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Imola, Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno e Granarolo dell’Emilia

L’agevolazione è stata confermata per l’anno scolastico 2025/26 ed è rivolta a studenti che frequentano scuole elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale.

Gli abbonamenti annuali, nel dettaglio, coprono i tragitti casa/scuola e ritorno, estendendosi anche al tempo libero sulla stessa tratta.

Per accedere al bonus trasporti, è richiesto un ISEE familiare annuo fino a 30 mila euro. La richiesta si effettua esclusivamente online tramite la piattaforma “Salta su” entro le ore 14 del 18 dicembre di quest’anno.

L’abbonamento sarà valido dall’1 settembre 2025 al 31 agosto 2026.

Bus e treni gratis per gli under 25: l’iniziativa Lazio in Tour

Nella Regione Lazio è stata rinnovata l’iniziativa “Lazio in tour gratis 2025”. Il progetto offre ai giovani tra i 16 e i 25 anni compiuti, residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi”, la possibilità di viaggiare gratuitamente.

L’obiettivo principale è stimolare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico regionale per valorizzare le bellezze del territorio laziale e sostenere la crescita culturale delle nuove generazioni.

Questa agevolazione consente nello specifico di utilizzare liberamente autobus e treni gestiti da Cotral e Trenitalia, inclusi i percorsi delle ex ferrovie concesse Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo, all’interno dei confini regionali.

Sono escluse, invece, tratte come il servizio Leonardo express, Civitavecchia express e altri servizi di trasporto combinato non gestiti da Trenitalia.

Per usufruire dell’iniziativa, è necessario scaricare il voucher tramite l’applicazione “BellaXNoi”, che dovrà essere esibito in caso di controlli.

La gratuità è valida dal 1° luglio al 15 settembre di quest’anno: ogni passeggero può utilizzare il voucher per un periodo di 30 giorni all’interno di questo arco temporale.

Bonus trasporto per mamme e neomamme a Trieste

A Trieste è attivo il bonus trasporto neomamme. La misura a sostegno della maternità ha l’obiettivo di agevolare gli spostamenti nel Comune, garantendo una maggior indipendenza alle donne in gravidanza o con figli fino ai 3 anni.

Più nel dettaglio, la misura prevede il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2025 (dal 1° gennaio 2025 al 30 novembre 2025) per il trasporto a mezzo taxi e/o noleggio con conducente, per corse effettuate all’interno della rete regionale, per una soglia massima annua spendibile di 100 euro.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario dichiarare un ISEE per l’anno in corso di valore inferiore a 30 mila euro. Mamme e neomamme interessate hanno tempo fino al 30 novembre 2025 per presentare la domanda.

Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Bus gratis over 70 e under 14 a Genova

A Genova le attuali politiche tariffarie di Azienda Mobilità e Trasporti (AMT), scadute lo scorso 30 aprile, sono state prorogate fino al 30 settembre 2025 con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

Nella città resta quindi attiva la gratuità dei mezzi di trasporti – non solo autobus, ma anche metropolitana e impianti verticali – per tutti i residenti locali sotto i 14 anni e sopra i 70 anni.

Stando a quanto specifica AMT; per gli over 70 è esclusa la fascia oraria dalle 4:00 alle 9:30 mentre per gli under 14 non sono previste limitazione di orario.

I nuovi abbonamenti gratuiti sono attivabili digitalmente, tramite il Fascicolo del Cittadino, o in biglietteria. Gli abbonamenti gratuiti già esistenti, invece, si rinnoveranno automaticamente.

Bonus di 200 euro a Vicenza per l’acquisto di abbonamenti annuali

Nel vicentino è stato di recente attivato un bonus TPL per promuovere gli spostamenti con i mezzi pubblici, riducendo al contempo l’utilizzo dei mezzi privati da parte dei residenti locali.

L’iniziativa è infatti aperta a tutti i maggiorenni proprietari di un’autovettura o motoveicolo e in possesso di patente di guida di categoria B o superiore valida.

Il voucher si traduce in un bonus di 200 euro, valido per l’acquisto di abbonamenti annuali o di almeno 10 mesi.

L’obiettivo principale è incentivare soluzioni di sostenibilità ambientale e sociale, in linea con le priorità del più ampio progetto della Regione, finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico nel territorio.

Il bonus trasporti incentiva, infatti, soluzioni di mobilità urbana collettiva per le tratte urbane ed extraurbane, al fine di migliorare la qualità dell’aria nel territorio.

I cittadini e pendolari potranno richiedere l’incentivo sulla piattaforma regionale entro il 31 agosto 2025, salvo esaurimento delle risorse stanziate dalla Regione.

All’ospedale in bus: la nuova iniziativa TPL a Bologna

Non si ferma il piano di incentivazione a favore del trasporto pubblico locale a Bologna.

Dopo il bonus trasporti per chi accompagna i bambini a scuola, la città approva un nuovo contributo TPL a sostegno dei dipendenti sanitari.

L’iniziativa, concordata dall’Ausl di Bologna e il policlinico Sant’Orsola, riconosce ai propri dipendenti un bonus dedicato per promuovere gli spostamenti tramite i servizi TPL.

Stando a quanto si legge nel sito ufficiale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, le due realtà sanitarie puntano infatti sulle agevolazioni “per incentivare la mobilità sempre più sostenibile degli oltre 16.800 lavoratori.”

Per i dipendenti che sceglieranno l’autobus per recarsi al lavoro, nello specifico, saranno garantiti i seguenti incentivi TPL: un contributo di 150 euro per il personale del comparto e fino a 100 euro per la dirigenza per l’acquisto di un abbonamento annuale Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna), l’azienda TPL della Regione.

A questi si aggiunge lo sconto del 15% sul prezzo dell’abbonamento annuale – che già Tper garantiva in base a specifici accordi con le aziende – per una copertura totale del 65% del costo totale dell’abbonamento TPL.

Bus gratis per chi accompagna i bimbi a scuola: l’altro incentivo TPL attivo a Bologna

Dal 1° marzo 2025 a Bologna non è scattato solo il rincaro per i biglietti dell’autobus e degli abbonamenti Tper. La data segna infatti anche l’introduzione di un altro incentivo TPL.

L’agevolazione, prevista alla recente manovra tariffaria, riguarda una novità nel campo della mobilità e stabilisce la gratuità del titolo di viaggio per chi accompagna a scuola bambini e bambine residenti nel Comune.

L’obiettivo principale della misura è spostare una parte della mobilità automobilistica degli orari di punta sul trasporto pubblico.

Nel dettaglio, il biglietto del bus sarà gratuito per genitori o accompagnatori di alunni di scuole materne ed elementari, nel limite massimo di due persone per ciascun bambino.

Per beneficiare dell’abbonamento gratuito l’accompagnatore dovrà esibire un’apposita autocertificazione, disponibile sul sito ufficiale di Tper nei giorni precedenti il 1° marzo o in biglietteria; l’abbonamento gratuito dei bambini e il proprio documento di identità.

Bonus per gli abbonamenti bus e tram: il contributo TPL attivo in Veneto

Anche la Regione Veneto ha di recente stanziato 6,6 milioni di euro per promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei residenti locali.

L’agevolazione è valida per gli abbonamenti annuali urbani nei Comuni capoluogo e per le linee Tu1 e Tu2 di Padova.

Approvata lo scorso dicembre, l’iniziativa è aperta a tutti i maggiorenni residenti in Veneto, in possesso di autoveicoli o motoveicoli e titolari di una patente di guida di categoria B o superiore.

I soggetti interessati potranno inoltrare le domande online tramite il portale dedicato fino al 2 settembre 2025, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

La procedura di assegnazione è a sportello, quindi le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Il progetto di Mobility As a Service (Maas) per una mobilità più sostenibile in Piemonte

In Piemonte è ancora attiva “MaaS Piemonte”, l’iniziativa promossa dalla Regione con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, rendendo gli spostamenti più semplici, flessibili e, soprattutto, più sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.

Il progetto, ancora in fase sperimentale, copre l’intero territorio regionale, dalle città alle aree extraurbane, e fa parte del più ampio programma nazionale “MaaS for Italy” finanziato dal Pnrr.

Nel pacchetto di incentivi TPL troviamo un bonus di benvenuto da 20 euro da utilizzare nei servizi di mobilità al cashback mensile del 20% di quanto speso.

Possono beneficiare del bonus mobilità tutti i cittadini piemontesi attraverso l’iscrizione alla piattaforma dedicata.

MaaS in Piemonte incentiva anche l’intermodalità, integrando treni, autobus e car sharing, accessibili tramite l’utilizzo di un’unica applicazione digitale.

Abbonamenti Tpl a 20 euro a Bari

A Bari, invece, è attiva per tutto il 2025 Muvt in bus 365, l’iniziativa che incentiva l’utilizzo del servizio TPL attraverso l’erogazione di abbonamenti a prezzo ridotto, al fine di rendere la mobilità pubblica più accessibile e sostenibile dal punto di vista sociale.

Sul piatto 5 milioni di euro; nel dettaglio, l’abbonamento TPL avrà un costo totale di 20 euro per tutti i cittadini residenti a Bari e sarà valido fino al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento dei fondi.

Il bonus permetterà ai cittadini di spostarsi gratuitamente su tutte le linee del trasporto pubblico locale. Per beneficiare dell’incentivo è richiesta una validazione minima di tre viaggi nei primi tre mesi dalla data di attivazione dell’abbonamento.

Per ulteriori informazioni: Incentivi mobilità sostenibile, Bari rinnova “Muvt in bus 365”

Agevolazioni tariffarie per giovani e anziani a Bari

Ancora a Bari, sono presenti anche altre agevolazioni tariffarie per il TPL, che saranno erogate dall’Amtab a specifiche categorie di residenti nel Comune, ovvero: pensionati a basso reddito under 65, over 65, invalidi civili e del lavoro, studenti di scuola media e universitari.

L’incentivo differisce a seconda della categoria beneficiaria; l’importo può arrivare fino alla gratuità totale degli abbonamenti per passeggeri invalidi e per altre situazioni di particolari difficoltà.

Nel comune sono state confermate anche altri incentivi TPL in base alla fascia del reddito ISEE insieme agli abbonamenti mensili gratuiti per le festività natalizie per i minori.

