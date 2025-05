AUTOBUS

A Bologna una nuova linea di autobus, la linea Q, collegherà l’Ospedale Maggiore e l’Aeroporto, sostituendo diverse linee preesistenti.

Questa navetta opererà con tariffa urbana, accettando gli abbonamenti mensili e annuali urbani e i titoli integrati Marconi Express.

Con una frequenza di 30 minuti, la linea prolungherà il servizio da/per la Stazione Centrale FS in determinate fasce orarie notturne e mattutine, offrendo diverse opzioni per l’acquisto dei biglietti, inclusi il pagamento contactless a bordo e l’uso dell’app Roger.

Il servizio della linea Q sarà svolto utilizzando autobus moderni e caratterizzati da un’elevata sostenibilità ambientale.

Approfondiamo il nuovo servizio di TPL urbano realizzato da Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna), la società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma; dalla mappa agli orari delle corse fino alle connessioni con gli altri autobus della città.

Bologna: dall’ospedale all’aeroporto con la nuova Linea Q

Lo scorso lunedì, 19 maggio, ha preso il via una nuova e importante opzione di trasporto pubblico a Bologna: la linea Q.

Questa navetta, frutto della collaborazione con l’Aeroporto “Guglielmo Marconi” e Tper, è stata specificamente progettata per connettere in modo efficiente l’Ospedale Maggiore con lo scalo aeroportuale cittadino.

Il servizio si inserisce nel panorama dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sostituendo e unificando le precedenti linee 940, 944, 949, soppresse da domenica 18 maggio.

Frequenza e orari della nuova Linea Q

La frequenza del nuovo servizio TPL è garantita ogni 30 minuti, assicurando un collegamento costante.

L’operatività, nello specifico, copre diverse fasce orarie, iniziando presto al mattino, con la prima corsa da Bologna Centrale alle 3:45.

In particolare, la linea prolungherà le sue corse oltre il tratto principale per collegare anche la Stazione FS di piazza Medaglie d’oro. Questo prolungamento è attivo nelle prime ore del mattino fino alle 5:15, e nuovamente dopo la mezzanotte, estendendosi fino alle 2:15.

Tariffa e modalità di acquisto dei biglietti

Una delle caratteristiche principali della nuova linea è l’applicazione della tariffa urbana, stabilita in €2,30.

Si evidenzia che sulla linea Q sono validi tutti i titoli di viaggio destinati all’area urbana bolognese, compresi gli abbonamenti mensili e annuali.

È prevista anche la validità della tariffa integrata per i viaggiatori in possesso di un titolo Marconi Express (Mex).

I biglietti sono acquistabili in diverse modalità: alle emettitrici automatiche in aeroporto, tramite app Roger, a bordo con carta contactless o presso il punto vendita Carrefour presente nello scalo.

Percorso, capolinea e connessioni con altri autobus

Il percorso della linea Q prevede diverse fermate intermedie tra l’Ospedale Maggiore e l’Aeroporto.

Più nello specifico, 12 fermate in direzione aeroporto e 8 in direzione Ospedale Maggiore.

Quando le corse sono estese fino alla Stazione FS, si aggiungono le fermate “San Pio V”, attiva in entrambi i sensi di marcia, e “Don Minzoni – Piazza Martiri”, in direzione della Stazione FS.

Giunti all’Ospedale Maggiore, i passeggeri possono contare su numerose connessioni per proseguire verso il centro o la Stazione FS tramite linee quali il 19, 23, 81, 91, 86, 87, 83, 92, 576, 646, 651.

Per quanto riguarda i capolinea, quello diurno in aeroporto è situato presso la fermata Tper all’ingresso. Dopo la mezzanotte, la linea effettua una fermata aggiuntiva al Piazzale servizi dell’aeroporto, offrendo un’ulteriore opzione per i passeggeri in attesa di eventuali servizi sostitutivi o integrativi del Marconi Express.

