AUTOBUS

A partire dal 3 agosto di quest’anno, i collegamenti tra Bergamo e l’area di Dalmine e Verdellino vivranno una transizione tecnologica, lasciandosi alle spalle i decibel dei motori a combustione per abbracciare l’energia pulita nel trasporto pubblico locale (TPL).

Non parliamo di un’aggiunta marginale alla flotta cittadina, ma della nascita dell’e-BRT: la linea rapida su gomma a zero emissioni finanziata attraverso i fondi del PNRR che mutua la rapidità e l’efficienza delle metropolitane, adattandole alla flessibilità del trasporto passeggeri su strada.

Questo nuovo paradigma di spostamento ecosostenibile ha già suscitato la curiosità di altri centri urbani, come Vicenza, che guardano al modello bergamasco come a un esempio da studiare e potenzialmente replicare per modernizzare i propri servizi di trasporto passeggeri.

Integrazione della rete TPL per una nuova intermobilità

Il progetto non si esaurisce nella singola linea, ma è stato studiato per inserirsi in una rete di trasporti più vasta, agendo in costante dialogo con le tramvie T1 e la futura T2.

L’intento è chiaro: offrire un’alternativa così solida e affidabile da spingere i cittadini a preferire il mezzo collettivo rispetto all’auto privata, mettendo in connessione, attraverso corse rapide e cadenzate, il servizio rapido con le linee urbane ed extraurbane, i nodi di interscambio e i parcheggi dedicati.

Un piano strutturale in divenire

L’esordio di agosto va inteso come il tassello iniziale di una riorganizzazione profonda dei sevizi TPL provinciali, volta a rendere la mobilità locale più fluida e agevole per tutti i passeggeri.

Si evidenzia che, durante questa fase di lancio, il servizio osserverà un orario leggermente ridotto, una mossa necessaria sia ai tecnici, per monitorare le prestazioni del sistema, sia ai passeggeri, che potranno così assimilare le nuove dinamiche di viaggio.

Al contempo, il gestore locale ATB Consorzio interverrà sulla rete urbana per armonizzare percorsi e tempi d’attesa, eliminando sovrapposizioni inefficienti.

Questa transizione, sebbene già pronta all’operatività sul campo, attende ora l’ultimo passaggio burocratico in sede regionale per la conferma definitiva del nuovo Programma di Bacino.

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