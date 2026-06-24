AUTOBUS

Per colmare il gap con l’Europa, l’Italia deve creare hub moderni e sicuri per una mobilità collettiva davvero sostenibile. Verso un piano nazionale delle autostazioni.

Nonostante l’autobus a lunga percorrenza sia diventato un pilastro degli spostamenti in Italia, con 50 milioni di passeggeri registrati nei primi dieci anni di attività per Flixbus, la rete nazionale delle autostazioni resta intrappolata in una qualità strutturale decisamente inferiore rispetto alla media dell’Unione europea. È quanto emerge dallo studio presentato dal professor (economista dei trasporti) Andrea Giuricin per FlixBus; documento in cui si evidenzia, inoltre, la possibile strada del rinnovamento.

Più nel dettaglio, la formula per superare l’attuale frammentazione italiana consiste in un Piano Nazionale, che metta a disposizione 300 milioni di euro per ammodernare le autostazioni. Le linee guida delineate puntano, in particolare, a sostituire le attuali fermate con hub di intermobilità evoluti, dove la vigilanza costante e la facilità dei nodi di scambio rappresentino il punto di partenza per un’esperienza di viaggio sicura, moderna e funzionale per tutti gli attori coinvolti.

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Il divario infrastrutturale con il resto del continente

Il settore del trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza ha dimostrato una vitalità straordinaria, trasportando decine di milioni di utenti lungo la penisola. Come abbiamo accennato sopra, tuttavia, l’intero ecosistema non ha saputo tenere il passo con questa evoluzione, evidenziando una qualità media delle autostazioni inferiore rispetto ai parametri riscontrati nelle principali capitali dell’Unione europea.

Mentre all’estero le strutture ottengono punteggi elevati in termini di efficienza, la rete italiana rimane spesso ancorata a un’organizzazione frammentata e priva di servizi essenziali per una mobilità più fluida e interconnessa. Per invertire questa tendenza, lo studio suggerisce di adottare un programma nazionale di investimenti pluriennali che permetta di superare il vecchio concetto di semplice fermata stradale a favore di hub integrati.

Esempi e criticità nella geografia della mobilità

La mappa della mobilità italiana presenta situazioni profondamente diverse a seconda della località, con alcuni centri che riescono a distinguersi per l’ottima gestione dei flussi. L’autostazione di Roma Tiburtina, ad esempio, si posiziona al vertice della classifica nazionale per qualità, seguita da realtà come Napoli e Brescia che offrono standard superiori alla media.

Al contrario, esistono nodi altrettanto importanti, come quello di Venezia Mestre, che mostrano ancora ampi margini di miglioramento per quanto riguarda l’integrazione e i servizi offerti. Milano, invece, continua a rappresentare il baricentro principale per quanto riguarda il numero di collegamenti, garantendo una rete che si estende verso centinaia di mete sia in Italia che all’estero.

In molte città di medie dimensioni, definite “top tier”, il volume di transito dei passeggeri supera ampiamente la popolazione residente, confermando come le autostazioni siano motori determinanti per l’attrattività dei territori.

Sicurezza e accoglienza per una nuova mobilità

Uno degli aspetti più sentiti da chi sceglie il trasporto collettivo riguarda la tutela della persona, in particolare durante le ore serali e notturne. Lo studio evidenzia soprattutto come sia fondamentale garantire una presenza costante di sistemi di sorveglianza, una corretta illuminazione e presidi di vigilanza per aumentare la percezione di protezione all’interno dei terminal.

Al contempo, è necessario ripensare gli spazi comuni, introducendo sale d’attesa confortevoli e garantendo la piena accessibilità a chiunque, eliminando ogni ostacolo fisico per i passeggeri a mobilità ridotta. Non vanno poi dimenticate le esigenze dei lavoratori, come i conducenti, che oggi spesso si trovano a operare in strutture prive di aree di sosta adeguate o di impianti per la manutenzione basilare dei mezzi.

Una nuova visione per la mobilità sostenibile

Di più, guardando oltre i confini nazionali, esempi come Berlino o Amsterdam mostrano che una gestione accurata delle infrastrutture può generare benefici economici e occupazionali significativi.

Il rapporto presentato da Giuricin include anche un Decalogo in cui si suggerisce di superare l’attuale dispersione di competenze attraverso l’adozione di linee guida uniformi su tutto il territorio, agevolando la collaborazione tra enti pubblici e investitori privati. Il piano prevede inoltre l’installazione di postazioni per il rifornimento di mezzi a trazione alternativa.

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