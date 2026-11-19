AUTOBUS

In Toscana prende il via una nuova iniziativa coordinata per contrastare le molestie sui mezzi di trasporto pubblico locale, vedendo in prima linea la rete dei bus e dei collegamenti su gomma.

La campagna, denominata “Facciamo rete contro le molestie“, unisce l’operatore di trasporto su gomma at – autolinee toscane e il gestore tranviario GEST al centro antiviolenza Artemisia, alla squadra di pallavolo Savino Del Bene Volley e alla cooperativa Unicoop Firenze.

Dal 20 novembre gli avvisi visivi e informativi saranno presenti a bordo dei mezzi mentre l’iniziativa sarà presentata ufficialmente il 22 novembre al Pala BigMat di Firenze.

Il quadro della sicurezza nel trasporto passeggeri e l’impatto sul viaggio

I dati forniti dalle rilevazioni statistiche ufficiali mostrano la rilevanza del fenomeno negli spostamenti quotidiani: quasi tre donne su dieci tra coloro che hanno subito molestie fisiche fuori dall’ambiente lavorativo indicano come teatro dell’evento un autobus, un tram o uno snodo di stazione. Si tratta di una percentuale del 29,6%, del tutto analoga a quella riscontrata all’interno dei locali pubblici di intrattenimento e ampiamente superiore rispetto agli episodi verificatisi lungo le strade cittadine.

A questo si aggiunge che il 94% di chi subisce tali comportamenti preferisce non denunciare mentre complessivamente quasi il 20% delle donne ha subito molestie a sfondo sessuale durante la vita, nel maggior numero dei casi da parte di sconosciuti.

L’indagine svolta sul campo mette in luce un forte divario legato all’orario di viaggio: se durante le ore diurne circa il 61,7% delle passeggere dichiara di viaggiare in tranquillità, dopo le ore venti la quota di chi si sente a proprio agio scende bruscamente al 15,8%.

La risposta del settore autobus e le misure pratiche di prevenzione

Per l’ambito del trasporto passeggeri su gomma, forte di una struttura capillare composta da circa 2.795 autobus operativi su oltre 13mila chilometri di rete e 37mila fermate sul territorio regionale, l’adesione a questo progetto punta a rendere la mobilità quotidiana un’esperienza protetta e accessibile.

L’iniziativa prosegue e amplia le attività nate nel 2024 con il percorso “One two free“, estendendo gli strumenti di sensibilizzazione al trasporto su gomma e proseguendo il lavoro di formazione che ha già interessato il personale viaggiante.

A bordo dei bus e lungo le fermate saranno installati manifesti e circa 900 pendini dotati di codice QR. Scansionando il codice, chi viaggia può consultare un vademecum operativo contenente indicazioni pratiche per disinnescare situazioni critiche: la guida suggerisce sia alle vittime sia alle persone presenti come agire, ad esempio rivolgendo la parola al passeggero in difficoltà, richiedendo l’ausilio del conducente o azionando i dispositivi di allarme.

Il percorso coinvolge inoltre gli studenti degli istituti superiori della zona, attraverso incontri guidati da esperti per accrescere la consapevolezza tra le giovani generazioni.

Una sinergia di comunità tra lavoratrici dei trasporti, sport e solidarietà

Gli strumenti visivi diffusi nei mezzi e nelle stazioni scelgono di mostrare le immagini di lavoratrici ed operatrici reali anziché modelle di professione, affiancando dipendenti dell’azienda di autobus e della tramvia ad atlete professioniste e psicologhe del centro antiviolenza.

Sulle grafiche figurano messaggi di vicinanza collettiva e il numero telefonico di riferimento di Artemisia, 055 601375, per garantire un contatto immediato a chi necessita di supporto.

Il progetto intreccia inoltre il tema della mobilità con un sostegno economico concreto: durante l’intera stagione agonistica, ogni punto a muro conquistato dalla squadra di pallavolo nelle partite casalinghe si traduce in una donazione di 30 euro al centro antiviolenza.

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