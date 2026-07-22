AUTOBUS

L’adeguamento copre i rincari di energia, carburante e manutenzione accumulati nel settore in questi dieci anni.

A partire dal 1° agosto, chi utilizzerà i mezzi pubblici a Modena, Piacenza e Reggio Emilia senza disporre di un abbonamento dovrà mettere in conto una spesa maggiore per i biglietti urbani di corsa semplice.

Il prezzo del ticket (singolo e multicorsa) passerà infatti dagli attuali 1,50 euro a 2 euro. Si tratta di una decisione condivisa dalle tre amministrazioni comunali e dalle relative Agenzie della Mobilità, che hanno scelto di allineare le tariffe all’interno dell’area servita da SETA seguendo un piano economico già tracciato negli anni scorsi.

Nessun rincaro per i viaggiatori abituali

L’aspetto centrale di questa manovra è la tutela di chi utilizza il trasporto pubblico locale (TPL) quotidianamente.

Grazie a uno stanziamento di risorse diretto da parte dei tre Comuni, infatti, il costo degli abbonamenti resterà del tutto invariato.

Si tratta di una scelta politica che mira a non gravare sulle tasche di studenti, lavoratori e pensionati, assicurando che l’adeguamento tariffario ricada esclusivamente su chi usufruisce del servizio TPL in modo occasionale o acquista il titolo di viaggio direttamente a bordo.

Le ragioni del rincaro: dieci anni di costi in salita

Il ritocco dei prezzi arriva dopo un lungo periodo di stabilità, dato che l’ultima variazione per le aree urbane risaliva al 2016.

In questo decennio, tuttavia, lo scenario economico è mutato radicalmente: l’inflazione ha superato il 23%, trascinando verso l’alto i costi per l’energia, il carburante e la manutenzione dei veicoli.

Nonostante queste difficoltà, si è proseguito con il rinnovo della flotta con investimenti che superano i 102 milioni di euro, di cui una parte significativa finanziata con risorse proprie di SETA.

Verso una mobilità moderna e sostenibile

Guardando al futuro, l’adeguamento servirà anche a gettare le basi per la mobilità del 2027.

Attraverso i fondi del Ministero dell’Ambiente, i tre centri emiliani intendono potenziare l’integrazione tra i diversi mezzi di trasporto e sperimentare nuove soluzioni di mobilità condivisa.

Le amministrazioni locali hanno inoltre avviato un confronto con SETA per destinare parte delle nuove entrate al miglioramento delle condizioni del personale. L’intento è rendere il lavoro dell’autista nuovamente attrattivo, garantendo così un trasporto passeggeri sempre più efficiente e puntuale.

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