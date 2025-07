AUTOBUS

Roma Capitale lancia “PE-PPE”, un innovativo progetto finalizzato a rendere il vasto patrimonio culturale, artistico e storico della città pienamente accessibile a tutti i cittadini romani.

Dal 2 luglio al 12 ottobre, questo autobus colorato e gratuito circolerà per le strade romane con l’obiettivo di promuovere l’esperienza culturale nella Capitale, creando un ponte i quindici Municipi e i numerosi spazi culturali presenti sul territorio.

Si tratta di un’opportunità unica per esplorare i luoghi e i monumenti più iconici di Roma, scoprendo anche gli angoli più nascosti e meno conosciuti. L’iniziativa include anche soste per promuovere l’accesso a proiezioni cinematografiche, musei, siti archeologici e parchi storici.

Che cos’è “PE-PPE, il bus della cultura”?

“PE-PPE” è un’innovativa proposta di Roma Capitale, ideata per democratizzare l’accesso al ricco patrimonio culturale, artistico e storico della città per tutti i residenti romani.

Si tratta di un servizio TPL gratuito, riconoscibile per i suoi colori vivaci, e che ha il compito di rendere la cultura alla portata di tutti.

Quali sono gli obiettivi dell’autobus gratuito per la cultura?

Il progetto “PE-PPE” è stato concepito per offrire ai cittadini l’opportunità non solo di ammirare le icone della bellezza romana, ma anche di esplorare zone meno conosciute e siti archeologici, musei e parchi storici che arricchiscono il tessuto urbano.

Inoltre, permetterà la partecipazione a diverse rassegne culturali, arene cinematografiche e spettacoli dal vivo. È un invito aperto a chiunque desideri approfondire la conoscenza di Roma o partecipare alle numerose manifestazioni culturali previste per l’estate.

Un aspetto fondamentale di “PE-PPE” è il suo impegno per l’inclusione: il progetto rappresenta un’opportunità significativa soprattutto per quelle persone che, a causa di ostacoli economici o difficoltà negli spostamenti, non hanno avuto la possibilità di fruire appieno dell’offerta culturale della Capitale, di scoprire il suo immenso patrimonio storico o di raggiungere i luoghi che ospitano eventi di rilievo.

Quali sono i percorsi culturali in programma?

Nello specifico, il bus “PE-PPE” prevede un totale di cinque percorsi distinti che partiranno da ognuno dei 15 Municipi, configurando un totale di 75 itinerari nell’arco di oltre tre mesi.

Ogni pullman è progettato per ospitare fino a 45 persone per corsa. È importante sottolineare che il mezzo è accessibile anche per sedie a rotelle, a condizione che tale necessità venga comunicata in anticipo al proprio Municipio al momento della prenotazione.

Come menzionato sopra, la partecipazione a questi itinerari garantisce l’accesso gratuito anche a siti ed eventi che normalmente richiedono un biglietto d’ingresso.

Le tappe culturali più importanti

Grazie a una rete di collaborazioni, i passeggeri avranno la possibilità di raggiungere e visitare, con la guida di esperti, diversi luoghi di grande valore culturale, tra cui:

Il Museo della Forma Urbis all’interno del Parco Archeologico del Celio.

all’interno del Parco Archeologico del Celio. La collezione permanente del Museo di Roma a Palazzo Braschi , affacciato su Piazza Navona.

, affacciato su Piazza Navona. I Musei Capitolini in Piazza del Campidoglio.

in Piazza del Campidoglio. La Centrale Montemartini su Viale Ostiense.

su Viale Ostiense. Il Museo dell’Ara Pacis sul Lungotevere in Augusta5.

sul Lungotevere in Augusta5. Affascinanti itinerari tematici all’interno di ville storiche come Villa Borghese e Villa Torlonia .

. Visite serali su Via dei Fori Imperiali e per la scoperta della Roma del Cinquecento.

su e per la scoperta della Roma del Cinquecento. Il Palazzo Esposizioni Roma.

L’iniziativa include inoltre l’opportunità di assistere a proiezioni nelle arene cinematografiche all’aperto dell’Estate Romana, come quella della Casa del Cinema nel Teatro all’aperto Ettore Scola a Villa Borghese, la Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti, e il Puntasacra Film Fest all’Idroscalo di Ostia.

Sarà anche possibile prendere parte agli appuntamenti del Letterature Festival Internazionale di Roma, assistere agli spettacoli del Teatro Ostia Antica Festival e partecipare alle serate conclusive del Premio Fabrizio De André.

Come salire a bordo di “PE-PPE”?

Per prendere parte ai diversi percorsi offerti da “PE-PPE”, le cittadine e i cittadini romani sono invitati a contattare il proprio Municipio di appartenenza. Saranno infatti i quindici Municipi di Roma Capitale a farsi carico della promozione dell’iniziativa sul proprio territorio e della raccolta delle richieste di partecipazione.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “PE-PPE”

“PE-PPE” è un’iniziativa promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e curata dal Dipartimento Attività Culturali – e si avvale della collaborazione dell’Assessorato alla Mobilità e dei Municipi.

La riuscita del progetto è assicurata anche dalla collaborazione di enti come la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’Azienda Speciale Palaexpo, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale e l’Associazione Playtown Roma3. Il supporto organizzativo è fornito da Zètema Progetto Cultura.

Per consultare il programma completo di “PE-PPE”, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Roma. Si ricorda che il calendario delle iniziative potrebbe subire delle variazioni.

