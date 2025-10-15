AUTOBUS

In aggiunta al servizio di autobus gratuito, che collega la Stazione Termini all’Auditorium, è stato attivato un piano per la mobilità sostenibile, includendo aree dedicate e sconti esclusivi per la mobilità sharing.

In vista della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la Capitale introduce una notevole facilitazione per tutti coloro che desiderano prendere parte all’evento: l’attivazione della Linea speciale Cinema.

Questo nuovo servizio di autobus, completamente gratuito, è stato ideato per rendere gli spostamenti tra le sedi principali del festival – ovvero l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e la Casa del Cinema di Villa Borghese – e le altre vie del cuore cittadino più agevoli e meno inquinate.

Attraverso questa iniziativa, Roma conferma infatti il suo impegno nel promuovere una circolazione più attenta all’ambiente e nel rendere gli eventi culturali accessibili, trasformandoli in un’esperienza gradevole per tutti.

L’obiettivo della linea di bus gratuita è infatti garantire che appassionati, turisti e curiosi possano accedere all’evento con maggiore serenità, concentrandosi sulla cultura e sulla bellezza, anziché sullo stress legato alla circolazione urbana e, in particolare, ai ritmi frenetici del trasporto pubblico locale (TPL) della città.

Linea speciale Cinema e agevolazioni per mobilità sharing

Itinerario e tempistiche del percorso

Il servizio della Linea speciale Cinema sarà attivo per l’intera durata della Festa, ovvero dal 15 al 26 ottobre 2025.

Dalle prime ore del mattino, precisamente le 8:00, fino a notte inoltrata, per la precisione alle 00:10, sarà assicurato un collegamento diretto e costante tra la Stazione Termini e l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il polo centrale del festival.

Un trasporto funzionale, immerso nella bellezza di Roma

Si sottolinea che l’itinerario scelto non è solo funzionale, ma si rivela anche un affascinante percorso scenografico attraverso luoghi simbolo della città.

Partendo da Termini, nodo nevralgico della rete di trasporto pubblico, dove confluiscono le linee Metro A e B, il viaggio di andata si snoda attraverso vie suggestive come via Einaudi, piazza della Repubblica, via XX Settembre, via Bissolati, la storica via Veneto, piazzale Flaminio e viale Tiziano, prima di raggiungere l’Auditorium. Il rientro è stato ugualmente curato, passando per piazza Apollodoro e piazzale delle Belle Arti.

Questo tracciato consente di ammirare il fascino della Capitale tra una proiezione e l’altra, eliminando al contempo le preoccupazioni legate al parcheggio o al traffico intenso.

Incentivi per la mobilità condivisa

Il lancio della Linea Cinema rientra in un più ampio piano dedicato alla mobilità sostenibile, promosso in concomitanza con la Festa del Cinema.

Accanto al potenziamento del trasporto pubblico, è previsto un incoraggiamento specifico all’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa (sharing mobility).

Nei pressi dell’Auditorium, infatti, sono state predisposte aree riservate a monopattini, biciclette e auto condivise, offrendo vantaggi esclusivi ai partecipanti.

In particolare, chi sceglie di viaggiare tramite il servizio Car Sharing Roma e presenta l’applicazione alla biglietteria del festival, in particolare, riceverà uno sconto del 20% sul costo dei biglietti; promozione che resterà valida fino a esaurimento disponibilità.

Inoltre, coloro che rilasciano un veicolo condiviso nelle aree designate presso l’Auditorium potranno beneficiare di una riduzione del 50% sul costo totale del noleggio, applicabile per utilizzi che vanno dalle due alle sei ore.

