Bologna ha recentemente introdotto un nuovo bonus TPL destinato ai cittadini che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti. Si tratta del nuovo ecoticket caregiver, un titolo di viaggio concepito per agevolare gli spostamenti e, al contempo, promuovere attivamente l’utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL). Questa misura, finanziata con risorse specifiche e dedicata ai caregiver, permette di usufruire gratuitamente dei mezzi Tper all’interno della zona urbana.

L’agevolazione risponde a una necessità particolarmente sentita in città, considerando che, secondo i dati, i caregiver familiari registrati a Bologna superano le 3.100 unità. Approfondiamo a chi si rivolge.

Dettagli e validità del bonus TPL per i mezzi Tper

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un totale di venti giornate di viaggio gratuito. In merito, si sottolinea che queste giornate non devono essere utilizzate consecutivamente, ma possono essere distribuite nell’arco di dieci mesi, un periodo che parte dalla data della prima convalida.

Inoltre, una volta attivato, ogni giorno di utilizzo garantisce la validità del titolo di viaggio fino alla mezzanotte della stessa giornata.

È importante specificare che è prevista l’erogazione di un solo ecoticket per caregiver.

Riconoscimento sociale e impegno istituzionale

Questa iniziativa si colloca all’interno di un quadro di azioni più ampio, specificamente promosse dal servizio di supporto al caregiver, attivo sin dal 2021.

L’obiettivo primario è offrire un sostegno tangibile a coloro che assistono quotidianamente cari con autonomia limitata o non autosufficienti. L’assessore al Welfare, Matilde Madrid, ha definito il nuovo titolo di viaggio una “misura concreta” che riflette una precisa strategia politica: l’investimento sulla qualità della vita, sulla funzione assistenziale e sulla mobilità sostenibile cittadina.

Guardando più nel dettaglio alla sua storia, questo provvedimento è giunto a compimento a seguito di un accordo sottoscritto lo scorso giugno con le sigle confederali Cgil, Cisl e Uil, insieme ai rispettivi sindacati dei pensionati (Spi, Fnp e Uilp). I rappresentanti sindacali, in particolare, hanno accolto con favore l’iniziativa del Comune, sottolineando come i caregiver siano figure cruciali per la cura e la continuità assistenziale.

Come anticipato sopra, da marzo 2021, l’identificazione di oltre 3.100 caregiver familiari tramite l’autodichiarazione informatizzata evidenzia l’enorme rilevanza sociale del loro operato. Pertanto, con l’introduzione dell’ecoticket, l’amministrazione rafforza il suo impegno nel fornire forme di sostegno che tengano conto sia della mobilità sostenibile sia del benessere delle persone più vulnerabili.

Requisiti per l’accesso all’ecoticket

Per poter accedere all’ecoticket caregiver, i potenziali beneficiari devono soddisfare diversi criteri. Innanzitutto, è necessario essere residenti nel Comune di Bologna. In secondo luogo, il richiedente deve aver già ufficializzato il proprio ruolo di assistenza compilando la scheda di riconoscimento disponibile sul portale web comunale; chi non l’avesse ancora fatto è tenuto a procedere con tale formalizzazione prima dell’inoltro della domanda.

Altri requisiti indispensabili includono l’assistenza a una persona non autosufficiente o incapace di prendersi cura di sé e la presentazione di un ISEE in corso di validità, certificato da INPS, privo di omissioni o difformità. È importante sottolineare, infine, che il richiedente non deve possedere un abbonamento Tper urbano già attivo, fatta eccezione per quelli a cadenza mensile.

Modalità di presentazione delle domande

La distribuzione del titolo di viaggio è limitata fino all’esaurimento delle disponibilità. I moduli necessari per la richiesta saranno pubblicati sul portale web del Comune a partire dalla metà di dicembre. Dopo l’invio della richiesta, l’ente comunale si occuperà di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti indicati.

Se la verifica risulta positiva, verrà rilasciata l’autorizzazione necessaria per l’emissione dell’ecoticket. Con tale autorizzazione, il caregiver dovrà accedere, utilizzando le proprie credenziali Spid, alla piattaforma Tper Solweb. Su questa piattaforma, verrà effettuata una verifica finale sull’assenza di altri titoli di viaggio attivi, dopodiché l’Ecoticket sarà definitivamente attivato sulla tessera personale “Mi Muovo”.

