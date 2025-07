AUTOBUS

Un autobus della linea 446 dell’Atac ha preso fuoco mentre transitava su Via Flaminia Nuova. L’incendio, avvenuto all’altezza di Corso Francia, ha richiesto il tempestivo intervento delle squadre di emergenza nella zona nord della Capitale.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intera area circostante; l’autobus, invece, è stato completamente distrutto.

Ancora da accertare le cause dell’incendio. Ecco cosa è successo.

Autobus in fiamme a Roma: il modello coinvolto era in servizio dal 2013

Il veicolo coinvolto è un modello Citelis da 12 metri in servizio dal 2013, ed era completamente vuoto al momento dell’incendio.

A confermarlo è l’azienda di TPL, Atac, che ha chiarito che l’autobus stava rientrando in deposito ed era fuori servizio, quindi privo di passeggeri a bordo.

Coinvolte anche due automobili

L’incendio si è verificato intorno alle 12.30 del 22 luglio all’altezza del civico 209 e ha interessato non solo il mezzo di trasporto pubblico, ma anche due automobili parcheggiate nelle vicinanze.

L’evento – specifica l’Atac – “non ha avuto alcuna conseguenza per le persone e ha solo interessato il mazzo.” Non si registrano, infatti, feriti.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti prontamente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e le squadre dei vigili del fuoco, immediatamente allertati da Atac.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, Via Flaminia Nuova è stata chiusa al traffico nella tratta compresa tra Via Valdagno e Via Fabbroni; un’operazione che è stata necessaria per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione stradale non appena concluse le attività.

Autobus in fiamme a Roma: il fenomeno Flambus

L’evento non può di certo essere considerato un caso isolato. Nei diversi quartieri di Roma sta spopolando la parola “flambus” proprio per indicare l’esplosione, spesso in modo improvviso, dei mezzi pubblico. Un termine colloquiale che combina “flam-m(a)” (fiamma) e “bus”,a seguito di diversi episodi di incendi di autobus in città.

Un esempio fu l’incendio di un autobus in via del Tritone, nel cuore di Roma, nel 2018. Più recentemente, si sono verificati altri fenomeni di “flambus”, come quello sulla via Portuense su un autobus della linea 771, danneggiando anche un palazzo della zona.

