AUTOBUS

Autobus a idrogeno Sardegna, CTM Cagliari, trasporto pubblico sostenibile. Sono queste le parole chiave di una svolta storica per la mobilità dell’isola.

A Quartu Sant’Elena sono stati presentati i primi autobus a idrogeno del trasporto pubblico locale, segnando un passo decisivo verso un sistema sempre più green.

Una rivoluzione per il trasporto pubblico in Sardegna

La presentazione ufficiale si è svolta in via Brigata Sassari, dove CTM ha mostrato i nuovi mezzi Solaris Urbino Hydrogen 12 metri, destinati a cambiare il futuro della mobilità nell’area metropolitana di Cagliari.

Con questo progetto, la Sardegna entra tra i territori più innovativi in Italia nel campo della mobilità sostenibile, affiancando autobus elettrici e filobus a una nuova tecnologia a emissioni zero.

Fabrizio Rodin: “Mix energetico valore per ambiente e salute”

Il Presidente di CTM, Fabrizio Rodin, ha dichiarato:

“Entro settembre raggiungeremo quota 236 autobus elettrici in servizio. Una volta completati i cinque siti di ricarica distribuiti strategicamente nel territorio, CTM disporrà di un sistema di trasporto pubblico pienamente sostenibile e green, integrato e pronto a rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini. Gli autobus a idrogeno che presentiamo oggi sono i primi in Sardegna. Li approcciamo con grande interesse e faremo le nostre valutazioni con la serietà che un’innovazione di questo tipo richiede, perché siamo convinti che il mix energetico rappresenti un valore aggiunto non solo per il sistema di trasporto pubblico, ma soprattutto per l’ambiente e per la salute di chi vive e si muove nei nostri territori.”

CTM accelera sulla transizione energetica

CTM sta portando avanti un piano industriale ambizioso da circa 150 milioni di euro, con l’obiettivo di una flotta di autobus completamente a zero emissioni.

Attualmente la flotta comprende:

203 autobus elettrici a batteria

3 autobus a idrogeno

30 filobus

A regime, il sistema arriverà a circa 290 mezzi elettrici complessivi.

Bruno Useli: “Sperimentazione sulle linee 9 e 19”

Il Direttore CTM, Bruno Useli, ha sottolineato:

“CTM è un’azienda in piena trasformazione. In questo percorso è fondamentale essere protagonisti del cambiamento, puntando su risorse umane competenti e su un forte impegno nel raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sostenibilità.

Abbiamo già elettrificato linee portanti e secondarie con autobus elettrici e ci apprestiamo ora a testare l’impiego dei mezzi a idrogeno sulle linee suburbane 9 e 19. Siamo inoltre impegnati nella realizzazione delle infrastrutture di ricarica, che vedremo presto operative in viale La Plaia a Cagliari, a Quartu Sant’Elena, al Policlinico di Monserrato e all’Ospedale Brotzu. Questo sviluppo infrastrutturale consentirà anche ai mezzi elettrici di essere sempre più competitivi ed efficienti nel servizio.”

Il ruolo strategico dell’idrogeno

Gli autobus a idrogeno rappresentano una tecnologia complementare rispetto ai mezzi elettrici a batteria, soprattutto per linee lunghe e suburbane.

I principali vantaggi:

Zero emissioni (solo vapore acqueo)

(solo vapore acqueo) Autonomia elevata (350–600 km)

Rifornimento rapido (circa 10 minuti)

Maggiore flessibilità operativa

Fabio Monzali: “Nessuna tecnologia basta da sola”

L’esperto di idrogeno Fabio Monzali ha spiegato:

“Il futuro della mobilità sarà basato su un mix energetico, e ne sono fermamente convinto. Nessuna tecnologia, da sola, potrà rispondere a tutte le esigenze del trasporto pubblico. L’esperienza dell’idrogeno è complessa, ma rappresenta una prospettiva fondamentale, soprattutto nel momento in cui si riuscirà a raggiungere un costo energetico più competitivo rispetto a quello attuale. Cagliari ha fatto una scelta lungimirante, ponendosi come territorio antesignano grazie anche al progetto ZeEus e le ricariche IMC (in motion charging). Sperimentare oggi significa essere pronti domani. Gli autobus a idrogeno acquistati sono perfetti per linee suburbane come quelle scelte da CTM”

Le linee: dove circoleranno i bus a idrogeno

I nuovi mezzi saranno utilizzati su tratte suburbane lunghe:

Linea 19 : Quartu Sant’Elena – Assemini

: Quartu Sant’Elena – Assemini Linea 9: Cagliari – Decimomannu

Queste linee sono ideali per sfruttare al massimo autonomia e rapidità di rifornimento.

Solaris Urbino Hydrogen: caratteristiche tecniche

I bus introdotti da CTM sono tra i più avanzati in Europa:

Lunghezza: 12 metri

Capacità: 95 passeggeri

Fuel cell: Ballard da 70 kW

Idrogeno stoccato: circa 37 kg

Emissioni: zero (solo vapore acqueo)

Costo: circa 678.000 euro per veicolo

Infrastrutture e rete elettrica

Per supportare la transizione, CTM ha sviluppato una rete di ricarica diffusa:

72 punti di ricarica: 50 charger lenti, 22 sistemi veloci

Distribuiti tra Cagliari, Quartu, Monserrato e principali poli sanitari.

I numeri del servizio CTM

8 Comuni serviti

Oltre 320.000 residenti

32 linee attive

3.600 corse al giorno

43,6 milioni di viaggi annui

Linee già completamente elettriche

CTM gestisce già 7 linee 100% elettriche, tra cui:

Linea 1

Linea 3

Linea M

Linee 13, 18, CEP e 40

Cagliari laboratorio della mobilità del futuro

Con l’introduzione dei primi autobus a idrogeno, CTM trasforma Cagliari in un laboratorio avanzato della mobilità sostenibile.

La strategia è chiara: non una sola tecnologia, ma un mix energetico intelligente capace di garantire efficienza, sostenibilità e qualità del servizio.

La Sardegna, oggi, non segue il cambiamento: lo anticipa.

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