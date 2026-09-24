AUTOBUS

Rivolto a disoccupati dai 21 anni, permette di conseguire le patenti D, E e CQC ed essere assunti a tempo indeterminato. Candidature entro l’11 ottobre.

Aspiranti autisti di autobus, c’è tempo fino all’11 ottobre per candidarsi alla nuova edizione del corso di qualificazione professionale promosso sul territorio bolognese. Il programma di formazione, finanziato dall’azienda Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna Tper, Insieme per il lavoro e FAV (Fondazione Aldini Valeriani) azzera le spese per il conseguimento dei titoli di guida e prospetta un’assunzione a tempo indeterminato a fine ciclo.

Abilitazioni professionali e sostegno ai corsisti

I partecipanti ammessi al corso di formazione otterranno la patente D, la patente E e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), titoli indispensabili per svolgere il lavoro di conducente professionista e lavorare in Tper.

Più nel dettaglio, l’intesa prevede la copertura completa dei costi didattici da parte degli enti a fronte di un impegno condiviso alla successiva assunzione. Inoltre, sono previste delle indennità per i corsisti disoccupati, ai quali verrà riconosciuto un rimborso orario a sostegno della frequenza.

I risultati ottenuti nelle passate edizioni

Il programma rappresenta l’estensione di un piano di inserimenti lavorativi attivo dal 2023 nel comparto della mobilità cittadina ed extraurbana. I dati legati ai cicli precedenti confermano l’impatto dell’iniziativa: ad oggi sono 137 le persone che hanno completato le attività didattiche e hanno successivamente firmato un contratto a tempo indeterminato presso Tper.

Sede di svolgimento e requisiti dei candidati

L’attività didattica si svolgerà a Bologna e richiederà la presenza obbligatoria in aula.

Per accedere alle selezioni occorre essere in possesso della patente B valida sul territorio italiano, aver compiuto almeno 21 anni e dimostrare una buona padronanza della lingua italiana.

L’ammissione al corso avverrà previa valutazione iniziale attraverso una prova di selezione e una visita medica finalizzata ad accertare l’idoneità alla mansione. La partecipazione non è consentita a chi si era già candidato in un’edizione passata senza essere selezionato.

Tempistiche delle selezioni e modalità d’iscrizione

È possibile presentare la domanda fino a domenica 11 ottobre.

La procedura si effettua registrandosi al portale di Insieme per il lavoro, spuntando la voce specifica denominata “Voglio candidarmi alla selezione per il corso da autista di autobus Tper 2026”.

Dopo l’invio del modulo, i candidati riceveranno tramite posta elettronica le istruzioni operative per sostenere le prove previste a ottobre, in vista dell’avvio delle lezioni fissato per il mese di novembre.

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