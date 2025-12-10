AUTOBUS

L’autobus solidale è in servizio tutte le sere dal lunedì al venerdì, fino al 13 marzo 2026. Approfondisci l’iniziativa di ATM e City Angels.

La capitale lombarda ha riattivato un servizio di estrema importanza sociale, il Bus degli Angeli, rientrato in servizio per offrire sostegno a chi è in situazione di fragilità durante i mesi più rigidi.

Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Azienda Trasporti Milanese (Atm) e l’organizzazione non profit City Angels, vanta una storia solida di quasi quindici anni di operatività sul territorio.

Il mezzo speciale di trasporto pubblico locale ha ripreso il suo percorso solidale sulle strade della città martedì sera, 9 dicembre: la sua attività di supporto è garantita fino alla conclusione della stagione invernale, prevista per venerdì 13 marzo 2026.

Torna il Bus degli Angeli per i senzatetto di Milano

Dettagli dell’assistenza e della mobilità notturna

L’autobus solidale, riadattato nel tempo dal personale Atm delle officine di Viale Molise, svolge la sua funzione di rifugio mobile e primo soccorso esclusivamente di notte, coprendo l’arco temporale che va dalle ore 21:00 a mezzanotte, dal lunedì al venerdì.

Più nel dettaglio, questo trasporto passeggeri orientato al sociale si concentra intenzionalmente nelle aree della metropoli dove la necessità di assistenza è più acuta.

A bordo, gli operatori distribuiscono beni di prima necessità e calore, come bevande, coperte e vestiario per combattere il gelo, insieme a servizi di assistenza generale e di prima accoglienza.

Le rotte settimanali del supporto

La mobilità del Bus degli Angeli segue una pianificazione strategica per coprire sistematicamente diverse zone chiave.

Ad esempio, il lunedì il veicolo intercetta punti nevralgici come via Corridoni, piazza San Pietro in Gessate, via Santa Sofia, piazza XXIV Maggio, via Boeri.

Martedì, invece, raggiunge Porta Genova, piazza Napoli, piazzale Brescia, Lampugnano.

Le sere di mercoledì e giovedì, invece, l’attenzione del servizio si sposta sulle aree di grande flusso come piazza San Babila e piazza Duomo mentre venerdì il percorso risulta il più esteso, arrivando fino a piazzale Cadorna, via Monte Falterona e Lampugnano, per garantire la massima copertura.

