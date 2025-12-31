Messina sta cambiando volto e lo fa partendo dalle sue strade, dove il movimento frenetico della città inizia a seguire il ritmo fluido di una mobilità pensata per il domani. Le sue arterie stradali, infatti, stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da una strategia che punta con decisione verso l’innovazione e la sostenibilità ambientale.

Questa evoluzione non riguarda in particolare l’asfalto, ma coinvolge direttamente il cuore della mobilità cittadina. Attraverso un piano che unisce l’inserimento di nuove energie lavorative all’adozione di tecnologie a impatto zero, l’azienda di trasporto pubblico locale – Azienda Trasporti Messina (ATM) – conferma infatti il proprio impegno verso la crescita dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), orientando l’intero ecosistema verso un modello di mobilità avanzato nel panorama del trasporto passeggeri nazionale, in linea con le priorità verdi e digitali comunitarie.

Il ricambio generazionale come motore del cambiamento

Il personale della società di trasporti messinese si arricchisce di nuove competenze grazie all’ingresso ufficiale di quindici giovani professionisti, tutti di età inferiore ai trent’anni. Questi nuovi assunti hanno recentemente sottoscritto contratti di apprendistato che li vedranno impegnati nel ruolo di operatori di esercizio, iniziando così un percorso di crescita professionale all’interno di una struttura aziendale che mira all’efficienza.

Durante la cerimonia di accoglienza, infatti, è emerso chiaramente come l’inserimento di queste nuove risorse rappresenti non solo un’opportunità occupazionale, ma anche e soprattutto un tassello fondamentale per mantenere alto il livello qualitativo del servizio TPL offerto ai cittadini passeggeri.

Rinnovo della flotta con nuovi e-bus per la transizione ecologica

Parallelamente all’investimento nelle risorse umane, l’azienda TPL ha compiuto un passo decisivo nel potenziamento dei mezzi green a disposizione per il trasporto pubblico. Sfruttando le risorse messe a disposizione dal PNRR e i finanziamenti della Città Metropolitana, sono stati presentati anche nuovi autobus elettrici; nello specifico si tratta di due diverse forniture, che hanno portato in riva allo Stretto 49 nuovi mezzi a emissione zero.

Questa nuova consegna permette alla città di vantare oggi una flotta composta da ben 104 bus totalmente elettrici; un numero che testimonia un impegno concreto verso una transizione ecologica visibile ogni giorno sulle strade.