AUTOBUS

Undici linee di bus interessate. L’obiettivo è migliorare l’efficienza della rete e la mobilità dei passeggeri, con un focus specifico sul potenziamento dei servizi scolastici e sull’ottimizzazione dei collegamenti con la Metro B a Laurentina.

L’azienda capitolina per i servizi di trasporto passeggeri di Roma Capitale, ATAC, ha concluso un’operazione di rimodulazione che ha interessato ben undici linee di bus.

A partire da lunedì 3 novembre, il focus è stato interamente rivolto al miglioramento della mobilità urbana attraverso una capillare revisione delle varie tabelle di marcia. L’intervento, che ha agito sia sui giorni feriali che su quelli festivi, mira a rendere più efficiente l’intero sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Riprogrammazione dei tempi di viaggio di sei linee bus

Parte della riorganizzazione ha coinvolto un gruppo di sei linee specifiche: la 055, la 201, la 280, la 314, la 700 e la 764.

Per queste tratte, l’attenzione si è concentrata sull’aggiornamento dei tempi di viaggio totali, una mossa che riflette l’esigenza di allineare gli orari alla realtà operativa del traffico urbano. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante la revisione dei percorsi, le fasce orarie di apertura e chiusura del servizio sono rimaste immutate.

Corse su misura per il mondo scolastico e il nodo della stazione Laurentina

Un’altra sezione della riprogrammazione delle linee TPL è stata riservata ai servizi dedicati al segmento studentesco, con l’obiettivo primario di potenziarle e sincrionizzarle al meglio, come la linea 702, che ha subito un’importante del proprio quadro orario.

Tale cambiamento è stato studiato per massimizzare le coincidenze con gli itinerari della linea 048, facilitando così il transito degli studenti diretti alla stazione di Laurentina, un punto nevralgico di interconnessione con la linea B della metropolitana.

Inoltre, sono state deliberate corse aggiuntive pensate su misura per gli alunni su diverse direttrici.

La linea 74 ha beneficiato dell’inserimento di una corsa prolungata per l’uso scolastico. Questa corsa inizia alle 7:15 dal capolinea di Brunetti e ha come destinazione finale Grotte d’Arcaccio;

ha beneficiato dell’inserimento di una per l’uso scolastico. Questa corsa inizia alle 7:15 dal capolinea di Brunetti e ha come destinazione finale Grotte d’Arcaccio; Discorso simile per la linea 765 , che ha visto l’attivazione di due ulteriori partenze mattutine, caratterizzate da percorsi ristretti o deviati. Nello specifico, una corsa extra è stata fissata alle 7:43 da Grotte d’Arcaccio, con arrivo a Laurentina previsto per le 7:50; la seconda corsa, in direzione opposta, parte da Laurentina alle 7:53 e raggiunge Grotte d’Arcaccio alle 8:00;

, che ha visto l’attivazione di caratterizzate da percorsi ristretti o deviati. Nello specifico, una corsa extra è stata fissata alle 7:43 da Grotte d’Arcaccio, con arrivo a Laurentina previsto per le 7:50; la seconda corsa, in direzione opposta, parte da Laurentina alle 7:53 e raggiunge Grotte d’Arcaccio alle 8:00; Infine, la linea 708, pur mantenendo stabili i suoi estremi di servizio, ha visto una riprogrammazione degli orari di partenza delle sue corse deviate destinate agli studenti nei giorni feriali. Queste partenze sono state rimodulate alle 7:07 e alle 7:16, sostituendo i precedenti orari delle 7:15 e 7:34.

La rimodulazione strutturale della line 313

Un altro intervento ha riguardato la rimodulazione della linea 313, con modifiche che hanno coinvolto il calendario settimanale, il servizio del sabato e quello festivo.

Nel corso dei giorni feriali, il nuovo piano ha introdotto una partenza suppletiva da Longoni, prevista per le 13:58.

Per il servizio del sabato, invece, è stata eseguita una revisione dei tempi di percorrenza, senza alterare gli orari di apertura e chiusura del servizio.

Infine, per i giorni festivi, si è proceduto all’unificazione degli orari di inizio (fissato alle 5:30) e di fine servizio (a mezzanotte, ore 24:00) in linea con quanto previsto per gli altri giorni della settimana.

Per tutti ulteriori informazioni si suggerisce la consultazione dei siti ufficiali di ATAC e di Roma Servizi per la Mobilità.

Potrebbe interessarti anche: Tariffe bus turistici per ingresso ZTL a Roma: associazioni preoccupate per il futuro del settore