AUTOBUS

In arrivo nella Regione Lazio nuovi mezzi ecologici. L’Azienda Strade Lazio, conosciuta anche come Astral, l’azienda di trasporto regionale, ha lanciato un importante bando di gara per l’acquisto di 129 nuovi autobus completamente elettrici da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale su strada in ambito regionale, correlati al nuovo modello dei servizi di trasporto pubblico urbano/suburbano nei comuni del Lazio, con servizio di assistenza in garanzia.

I mezzi pubblici a zero emissioni andranno a potenziare le flotte che operano nelle 11 unità di rete regionali.

I primi 80 bus full electric arriveranno già nei prossimi mesi, appena concluso il primo contratto applicativo.

L’iniziativa e i finanziamenti

La gara è a valere sui fondi stanziati nell’ambito del Programma regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027″. L’iniziativa, nello specifico, rientra nell’azione dedicata agli “interventi per il miglioramento della mobilità urbana” della Regione Lazio.

L’acquisto avverrà tramite un accordo quadro. L’affidamento, nel dettaglio, avverà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Le aziende interessate a fornire i mezzi hanno tempo fino alle 21:00 del 23 giugno 2025 per presentare le proprie offerte.

Investimento complessivo e costi stimati per ogni mezzo

Il valore stimato per ciascun autobus è di 380 mila euro.

L’investimento complessivo previsto dalla gara, invece, ammonta a poco più di 64,1 milioni di euro, ripartiti in 49 milioni destinati alla fornitura degli autobus e i restanti 15 milioni per somme a disposizione della stazione appaltante.

Per il solo primo contratto applicativo, relativo agli 80 bus iniziali, la spesa stimata è di 38,6 milioni di euro.

Caratteristiche dei nuovi bus elettrici

Il capitolato tecnico descrive i veicoli richiesti come bus di Classe I full electric con dimensioni comprese tra un minimo di 7,75 metri e un massimo di 8,50 metri di lunghezza.

I bus fullE dovranno inoltre essere dotati di una pedana disabili e includere un servizio di assistenza in garanzia.

In tema di sicurezza, invece, ogni mezzo dovrà essere munito di telecamere di videosorveglianza sia all’interno che all’esterno.

I veicoli dovranno essere predisposti per il mantenimento in servizio per una durata di almeno 10 anni con l’applicazione del programma di manutenzione.

Batterie e autonomia garantita