TPL Friuli-Venezia Giulia, Arriva Udine introduce il biglietto contactless a bordo degli autobus
Zero sovrapprezzi, tariffa dinamica al miglior costo e gestione automatica delle coincidenze. Un nuovo modo di viaggiare.
In Friuli-Venezia Giulia, la società di trasporto pubblico locale (TPL) Arriva Udine ha di recente annunciato l’installazione graduale dei nuovi dispositivi per il pagamento elettronico sui mezzi pubblici di Udine e Lignano. La novità permette ai passeggeri di acquistare il titolo di viaggio direttamente a bordo dei bus urbani, sfiorando i nuovi sensori con carte di credito o dispositivi digitali.
La modernizzazione della flotta urbana di Arriva Udine
Il rinnovamento della flotta di Arriva Udine rappresenta un passo deciso verso l’abbattimento delle barriere d’accesso al servizio del trasporto passeggeri.
L’integrazione del protocollo EMV – lo standard globale per i pagamenti elettronici – porta il trasporto pubblico del territorio in linea con le grandi metropoli europee, sollevando i passeggeri dall’onere di cercare una rivendita fisica prima di salire a bordo.
I passeggeri in possesso di una carta di debito o credito, anche prepagata, possono infatti acquistare il titolo di viaggio in pochi istanti grazie alla tecnologia contactless.
Questa flessibilità favorisce chi si sposta raramente e i flussi turistici, offrendo una soluzione che evita registrazioni preventive o il pagamento di sovrapprezzi rispetto ai canali di vendita abituali.
Meccanismi di tariffazione e semplicità d’uso
L’utilizzo dei nuovi sistemi contactless è immediato: un contatto rapido del dispositivo con il lettore genera un segnale verde che conferma la transazione.
Il software di gestione è inoltre programmato per tutelare il portafoglio del cliente passeggero attraverso una tariffazione dinamica, che somma gli spostamenti giornalieri e applica automaticamente il prezzo del biglietto h24 qualora questo risulti più vantaggioso dei singoli ticket.
Se il viaggio include una coincidenza, invece, sarà sufficiente accostare nuovamente la carta al sensore del secondo autobus; il sistema verificherà la finestra temporale di validità senza scalare ulteriore credito.
Per quanto riguarda le ispezioni del personale di bordo, la prova d’acquisto digitale è contenuta direttamente nella carta o nello smartphone utilizzato.
Una transizione verso la totale digitalizzazione
L’azienda ha scelto di mantenere un approccio graduale per permettere ai passeggeri di familiarizzare con i nuovi strumenti digitali.
Pertanto, le obliteratrici storiche restano al loro posto, convivendo al momento con i nuovi validatori che sono in grado di leggere anche i codici QR presenti sui biglietti cartacei di nuova generazione.
Una coesistenza che assicura la massima inclusività nel trasporto pubblico locale.
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