AUTOBUS

L’intesa punta sulla sostenibilità e accessibilità del servizio. Obiettivo: più viaggi collettivi e meno auto verso stadi, concerti e festival.

Il flusso costante di migliaia di persone verso i grandi poli dell’intrattenimento nazionale smette di essere un nodo critico per trasformarsi in un’esperienza di viaggio fluida e strutturata. È questo il fulcro della nuova partnership tra AN.BTI Confcommercio ed Eventi in Bus, un’iniziativa che mira a decongestionare gli accessi a stadi, concerti e arene attraverso una gestione intelligente di autobus e pullman adibiti al trasporto turistico su gomma.

Sostenibilità e coordinamento operativo

L’accordo, firmato lo scorso 3 agosto tra l’associazione nazionale bus turistici italiani e l’agenzia specializzata nell’organizzazione di servizi di trasporto in pullman per grandi eventi, si propone di ottimizzare l’efficienza degli spostamenti su gomma attraverso una programmazione coordinata.

Spostando l’attenzione verso la fruizione collettiva dello spazio a bordo, le due entità intendono alleggerire il peso ambientale prodotto dalle vetture individuali. In merito, Riccardo Verona, alla guida dell’associazione nazionale, ha messo in luce come la gestione dei viaggi di gruppo costituisca oggi una leva per garantire non solo sostenibilità, ma anche protezione e praticità ai passeggeri, offrendo allo stesso tempo alle imprese del comparto la possibilità di esplorare modelli operativi inediti.

Qualità dell’offerta e legame con il territorio

Il progetto va oltre la semplice logistica dei mezzi, abbracciando una pianificazione di rete capace di legare strettamente le aziende del trasporto turistico alle specificità dei territori che ospitano le manifestazioni. Attraverso l’attivazione di tavoli di confronto professionale e lo sviluppo di soluzioni avanzate, nello specifico, l’iniziativa mira a innalzare gli standard qualitativi del turismo organizzato nel suo complesso.

Secondo quanto dichiarato da Ivan Stagnari, amministratore delegato di Eventi in Bus, questo passo rappresenta un avallo formale a un impegno pluriennale finalizzato a consolidare la cultura del viaggio condiviso come alternativa preferenziale rispetto alla mobilità frammentata.

Un laboratorio per il futuro del trasporto turistico

In un panorama in cui i trasporti verso i poli della cultura e dello sport richiede risposte sempre più strutturate, l’unione tra AN.BTI ed Eventi in Bus si configura come una partnership che mira alla realizzazione di una mobilità collettiva più moderna, sostenibile e razionale, mettendo al centro la qualità del tempo dei viaggiatori e la solidità del sistema dei trasporti turistici nazionali.

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