ETS2 dal 2028, l’Anav all’IRU: servono tutele per il trasporto passeggeri
L’associazione chiede interventi contro i rincari del gasolio dovuti alle quote CO2 sui carburanti del trasporto su strada.
L’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (ANAV) ha inviato una richiesta d’intervento all’International Road Transport Union (IRU), l’Unione Internazionale dei Trasporti su Strada, con l’obiettivo di preservare la stabilità economica delle imprese di trasporto autobus a seguito delle riforme europee sul clima. Il fulcro della questione è l’attuazione dell’ETS2, il mercato dei permessi di emissione ideato dall’Unione europea che minaccia di accrescere il costo di approvvigionamento dei carburanti.
La trasmissione dei costi dei combustibili alla pompa
Il funzionamento dell’ETS 2 poggia sul principio comunitario del “chi inquina paga”, chiamando in causa le società petrolifere che immettono benzina e diesel sul mercato. Nonostante i vettori di trasporto non debbano versare in modo diretto il tributo ambientale, le aziende distributrici trasleranno l’onere finanziario sostenuto per l’acquisto dei titoli di CO2 direttamente sui listini di vendita al dettaglio.
L’avvio della misura, originariamente previsto per il 2027, è stato posticipato al 2028. Pertanto, l’associazione ritiene opportuno sfruttare questo margine temporale per sollecitare adeguate garanzie a salvaguardia delle aziende del comparto.
I fattori di complessità della transizione ecologica
Nella nota trasmessa all’IRU, nello specifico, l’associazione ha sottolineato come il rincaro dei carburanti rischi di compromettere la tenuta economica di un comparto già virtuoso sul piano ambientale.
Una condizione non scontata, alla luce delle recenti tensioni geopolitiche; tensioni che ancora oggi ostacolano la transizione ecologica delle flotte verso motorizzazioni pulite. Il percorso risulta, infatti, tutt’oggi frenata da freni strutturali, quali la limitata disponibilità di veicoli alternativi, i costi d’acquisto elevati, l’insufficienza dei sussidi finanziari e la carenza di infrastrutture di ricarica sul territorio, rendendo l’utilizzo del gasolio una scelta ancora obbligata per garantire la continuità dei servizi.
In merito, Anav ha comunicato che continuerà a seguire da vicino la vicenda, fornendo tempestivi aggiornamenti sulle prossime novità.
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