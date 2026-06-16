AUTOBUS

Torino e la città di Kharkiv, in Ucraina, non sono mai stati così vicini come in quest’ultimo anno grazie alla conclusione della prima fase di un programma di cooperazione volto a sostenere il sistema di trasporto pubblico locale (TPL).

È terminata proprio in questi giorni la prima tappa di un’iniziativa che vede coinvolti il capoluogo piemontese e GTT (Gruppo Torinese Trasporti), l’azienda che gestisce i trasporti pubblici locali.

Un ponte di mobilità tra Torino e Kharkiv

Questo percorso, che ha richiesto un impegno diplomatico e organizzativo durato dodici mesi, ha permesso il trasferimento di 40 autobus, precedentemente in servizio per i cittadini torinesi, verso la rete urbana ucraina.

Tuttavia, non si è trattato soltanto di una spedizione di mezzi di trasporto, poiché il pacchetto ha incluso anche un considerevole quantitativo di componenti meccaniche e pezzi di ricambio, elementi essenziali per assicurare la continuità dei servizi TPL.

Le tappe della cooperazione internazionale per il TPL

Tutto ha avuto inizio nell’estate del 2025, quando i primi dialoghi istituzionali tra i due centri urbani avevano gettato le basi per un intervento che mirava a ripristinare i servizi essenziali di mobilità per una popolazione provata dalla guerra.

L’annuncio formale risale al vertice internazionale delle città e regioni europee tenutosi a Kiev nel giugno 2025, ma è stato alla fine di agosto dello stesso anno che il piano ha preso vita concretamente con un primo invio operativo.

In quel momento, i primi cinque autobus hanno attraversato i confini nazionali, con l’obiettivo di sperimentare la tenuta di una catena logistica articolata e complessa.

Da quella fase sperimentale, il lavoro è proseguito senza sosta attraverso spedizioni scaglionate, calibrate con attenzione sulla base della progressiva dismissione dei mezzi a Torino e delle necessità più urgenti espresse dalle autorità locali ucraine.

Sostenibilità e valore sociale del progetto TPL

L’iniziativa assume un valore che va oltre il semplice aiuto umanitario, configurandosi come una scelta di sostenibilità e responsabilità d’impresa da parte del Gruppo Torinese Trasporti.

L’idea di donare una seconda vita a autobus che hanno ormai terminato il loro compito sulle strade piemontesi rappresenta un modo intelligente per valorizzare risorse industriali, trasformandole in uno strumento fondamentale per garantire il diritto universale alla mobilità.

L’impatto sul territorio e la solidarietà tra le città

I risultati di questo sforzo, che ha visto la partecipazione attiva delle ambasciate e delle istituzioni di entrambi i Paesi, sono già visibili sul campo.

Dei mezzi inviati finora, 35 sono già pienamente operativi e percorrono quotidianamente i viali di una città che cerca faticosamente di ritrovare la propria quotidianità.

Prospettive future: il rafforzamento della flotta nel 2026

Il cammino intrapreso non si esaurisce con questo primo importante traguardo: la collaborazione ha già tracciato la strada per ulteriori sviluppi.

La partnership intende rafforzarsi ulteriormente nel breve periodo: è stata infatti già programmata per la fine di settembre 2026 una nuova consegna che riguarderà altri 15 autobus.

Un lotto che permetterà di consolidare ulteriormente la flotta TPL di Kharkiv, offrendo una prospettiva di maggiore stabilità ai trasporti pubblici locali e garantendo continuità a un servizio essenziale per la cittadinanza.

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