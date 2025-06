AUTO

Durante l’Assemblea Generale, Unrae, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, ha eletto Roberto Pietrantonio nuovo presidente per il triennio 2025-2028, rinnovando gli organi direttivi e accogliendo cinque nuove aziende associate.

Alla presidenza della sezione Veicoli Industriali è stato rieletto Paolo Starace mentre il predecessore di Pietrantonio, Michele Crisci, è stato nominato Andrea Cardinali per il suo prezioso contributo all’associazione.

Roberto Pietrantonio nuovo presidente Unrae per il 2025-2028

Roberto Pietrantonio è il 12° Presidente di Unrae per il triennio 2025-2028. Pietrantonio ha accolto l’incarico, sottolineando le linee strategiche da adottare per orientare l’associazione verso una “modernità efficace” e onorare l’eredità dei suoi 75 anni.

“Il mio impegno sarà volto a promuovere una comunicazione attuale e trasparente e consolidare il ruolo dell’associazione come interlocutore autorevole nel settore automotive, mantenendo sempre alta la qualità delle analisi e delle proposte che porteremo avanti nel segno della compattezza istituzionale.”, ha precisato.

Ingegnere napoletano, Pietrantoni vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore automotive.

La sua carriera è iniziata nel gruppo Fiat (oggi Stellantis) mentre nel 2003, è entrato in Mazda Motor Italia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino a diventare amministratore delegato nel 2016.

All’interno di Unrae, Pietrantonio fa parte del Consiglio Direttivo dal 2016, con una presenza attiva e continuativa dal 2020.

Unrae conta oggi 46 membri: i nuovi ingressi

L’Assemblea Generale ha visto anche la ratifica dell’adesione di cinque nuove aziende all’interno della struttura associativa (oggi 46 soci).

Le nuove entrate sono: BYD, China Car Company, Omoda & Jaecoo, Rossocorsa e SCHMITZ Cargobull.

Celebrazioni del 75° anniversario e borse di studio Unrae

Nella stessa giornata dell’assemblea, si sono tenute le celebrazioni per il 75° anniversario dalla costituzione di Unrae, in una cerimonia presso l’Ara Pacis a Roma.

In questa occasione, il nuovo Presidente Roberto Pietrantonio, il Presidente uscente Michele Crisci e il Direttore Generale dell’Associazione hanno consegnato le borse di studio del bando 2024 a cinque giovani neolaureati per le loro migliori tesi di laurea in marketing automobilistico.

I vincitori della 24° edizione sono Jacopo Nicolaj (Tesi: Veicoli a guida autonoma e responsabilità penale); Riccardo Oliva (Tesi: Technological trajectories in the automotive industry: a patent data analysis); Stefano Pomarico (Tesi: La nuova era della decarbonizzazione: analisi di una transizione energetica carbon neutral. Il caso MAN Truck & Bus Italia Spa); Melissa Ripa (Tesi: Alleanza strategica tra produttore e retailer nell’industria automobilistica: il rapporto tra BMW e Activa S.p.A); Martina Rizzotto (Tesi: Innovazione strategica e sostenibilità nell’industria automobilistica: il ruolo dei brevetti nella protezione del vantaggio competitivo).

