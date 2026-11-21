AUTO

Una Tesla che affronta una rotatoria, svolta a un incrocio e cambia corsia seguendo il navigatore. Non è più soltanto una dimostrazione: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’utilizzo in Italia di Tesla Assisted Driving, il sistema evoluto conosciuto finora come Full Self-Driving (FSD). Una svolta per gli automobilisti, con un limite da chiarire subito: l’auto non guida senza supervisione.

Cosa potrà fare la Tesla sulle strade italiane

La novità riguarda soprattutto la guida in città. Il software può gestire sterzo e velocità, seguire il percorso impostato, affrontare incroci e rotatorie, effettuare svolte e assistere nei cambi di corsia. Operazioni che vanno oltre il tradizionale mantenimento della corsia e che, nel traffico urbano, richiedono un controllo costante.

Il via libera è arrivato dopo le verifiche della Motorizzazione, che il 19 novembre ha riconosciuto l’omologazione provvisoria concessa dai Paesi Bassi. L’annuncio ufficiale del MIT è del 20 novembre 2026. L’Italia è il dodicesimo Paese UE ad autorizzare il sistema, il primo tra i quattro Stati più popolosi dell’Unione.

Quanto costa Tesla FSD e quando arriva l’aggiornamento

Per utilizzare Tesla Assisted Driving è previsto un abbonamento da 99 euro al mese, IVA inclusa, secondo il sito ufficiale Tesla. La funzione sarà attivabile sui veicoli idonei attraverso un aggiornamento software da remoto, ma la distribuzione sarà graduale: non tutti i proprietari la riceveranno contemporaneamente.

Per verificare la disponibilità sulla propria auto, Tesla indica il menu Comandi > Assisted Driving sul touchscreen. L’abbonamento, quando disponibile, può essere sottoscritto dall’app. La compatibilità dipende da hardware, modello e versione software.

Il conducente deve restare al comando

L’espressione «guida quasi autonoma» non significa poter leggere messaggi o distogliere gli occhi dalla strada. Il MIT precisa che il conducente deve tenere le mani sul volante, prestare attenzione ed essere pronto a intervenire. La responsabilità delle manovre resta sua, anche quando è il sistema a eseguirle.

Infine, l’autorizzazione non è definitiva: il certificato olandese vale fino al 10 aprile 2029, mentre prosegue l’iter europeo verso un riconoscimento comune della tecnologia nei Paesi membri. Per Tesla si apre così il mercato italiano della guida assistita urbana; per chi possiede l’auto, la differenza concreta dipenderà dall’arrivo effettivo dell’aggiornamento e dai requisiti tecnici del proprio veicolo.