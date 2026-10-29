CAMION

Le targhe personalizzate hanno un prezzo, ma non ancora una data di partenza. Il nuovo Codice della Strada apre alla scelta di lettere e numeri per auto e moto. E per i camion? La risposta, per ora, non è definitiva.

A rilanciare la novità è stata Giorgia Meloni il 28 ottobre 2026, durante la conferenza stampa sulla manovra. Il punto di partenza, però, è lo schema del nuovo Codice della Strada, approvato dal Governo il 13 ottobre e ora all’esame del Parlamento. Una possibilità simile esisteva già sulla carta dal 2002, senza mai diventare operativa.

Targhe personalizzate: quanto costeranno per auto e moto

La bozza indica i costi. Per l’auto, la coppia di targhe costerebbe 500 euro, più una maggiorazione del 20%: 600 euro complessivi. Per la moto, il conto sarebbe di 360 euro, ottenuti aggiungendo 60 euro ai 300 della tariffa base.

Questi sono i prezzi previsti per le targhe personalizzate, non quelli di un servizio già attivo. Chi cerca un modulo per ordinare la propria combinazione non lo troverà: le richieste non sono ancora aperte.

E i camion? Il dettaglio che interessa l’autotrasporto

Sui camion, invece, la proposta non dice tutto. Il testo non contiene un’esclusione esplicita dei mezzi pesanti. Inoltre, l’articolo 54 del Codice della Strada considera autocarri e trattori stradali degli autoveicoli.

È un elemento che potrebbe permettere a un trasportatore di scegliere la targa della motrice. Ma non equivale a un via libera ufficiale: le norme definitive dovranno precisare quali veicoli saranno ammessi. Resta da chiarire anche la posizione dei semirimorchi, immatricolati separatamente.

Per chi gestisce una flotta, l’eventuale personalizzazione potrebbe diventare anche un segno distintivo dell’azienda. Ma oggi non sappiamo se saranno ammesse sigle commerciali, abbreviazioni o combinazioni legate al nome del conducente.

Targhe personalizzate: cosa si potrà scrivere

Non è detto che si possa inserire qualsiasi nome o parola. Il regolamento dovrà fissare formato, numero dei caratteri e combinazioni consentite. Ogni targa dovrà comunque essere univoca e riconoscibile, senza duplicati. E una targa personalizzata resterà associata al veicolo, anche se verrà venduto.

Quando arriverà la novità

Il calendario indicato dallo schema porta al 2028, ma l’avvio dipenderà dall’approvazione definitiva e dalle regole attuative. Chi vuole prenotare una combinazione, per ora, non ha ancora uno sportello a cui rivolgersi.