Smart #2: foto e caratteristiche della nuova erede della Fortwo (video)
Autonomia fino a circa 300 km e ricarica rapida dal 10% all’80% in meno di 20 minuti
Smart torna a sorprendere con la nuova Concept #2, il prototipo che anticipa la futura erede della celebre Smart Fortwo.
Presentata in anteprima globale durante l’evento di Pechino 2026, questa nuova due posti segna un ritorno alle origini per il brand, reinterpretato in chiave elettrica e premium.
Foto della Smart #2: compatta ma rivoluzionaria
La Smart Concept #2 si distingue per uno stile fuori dagli schemi. Il design, sviluppato dal Mercedes-Benz Global Design Team, segue la filosofia “Love, Pure, Unexpected” e introduce il concetto di “Function becomes Fashion”.
Le linee sono pulite e compatte, con una silhouette essenziale che valorizza:
- proporzioni equilibrate e volumi generosi
- livrea bicolore bianco opaco e oro caldo
- dettagli premium e superfici traslucide
L’obiettivo è trasformare la city car in un oggetto di design capace di esprimere personalità.
Smart Concept #2 video
Caratteristiche tecniche Smart #2: autonomia e ricarica
La nuova Smart Concept #2 poggia sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA), sviluppata per i modelli elettrici urbani del marchio.
Tra le principali caratteristiche troviamo:
- autonomia fino a circa 300 km
- ricarica rapida dal 10% all’80% in meno di 20 minuti
- funzione Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni
- raggio di sterzata di 6,95 metri, perfetto per la città
Questi dati rendono la futura Smart #2 una soluzione ideale per la mobilità urbana moderna.
Interni e design: Function becomes Fashion
Gli interni della Concept #2 riflettono una nuova visione della mobilità: meno funzionalità tradizionale, più esperienza.
Materiali di alta qualità, elementi nascosti e dettagli sofisticati trasformano l’abitacolo in uno spazio personale, pensato per uno stile di vita urbano connesso e dinamico.
Quando arriva la nuova Smart #2 ?
La versione di serie della Smart #2, erede della Fortwo, sarà presentata ufficialmente a ottobre 2026 al Salone di Parigi. Il modello rappresenterà un tassello fondamentale nella strategia di crescita globale del marchio.
Strategia Smart: più modelli e mobilità elettrica premium
Oltre alla #2, Smart ha presentato anche la nuova smart #6 EHD, una berlina fastback destinata inizialmente al mercato cinese.
Il brand punta ad ampliare la gamma da tre a cinque modelli e a rafforzare la propria presenza nei mercati internazionali, mantenendo al centro innovazione, sostenibilità e design.
La Smart Concept #2 segna un ritorno deciso all’identità originale del marchio, ma con uno sguardo proiettato al futuro. Compatta, elettrica e stilisticamente audace, la nuova erede della Fortwo promette di ridefinire ancora una volta il concetto di city car.
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