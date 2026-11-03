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Roma rinnova per altri dodici mesi l’impianto normativo che regola il traffico nel suo perimetro urbano più interno. Con la sigla dell’ordinanza 144 del 29 ottobre 2026, la guida della città ha confermato l’ossatura delle limitazioni stradali già attive nella ZTL Fascia Verde, estendendone la validità dal 1° novembre 2026 fino al 31 ottobre 2027.

Il provvedimento nasce con l’obiettivo di tutelare la qualità dell’aria e di contenere la presenza di sostanze inquinanti nell’atmosfera. Il divieto resta operativo continuativamente dal lunedì al sabato, nell’arco delle intere ventiquattro ore, escludendo soltanto le giornate festive che cadono durante la settimana. Approfondiamo le novità.

Le categorie interessate dal blocco

Le prescrizioni vietano in modo permanente l’accesso, il transito e la sosta all’interno della zona a traffico limitato ai mezzi considerati maggiormente impattanti per l’ambiente.

Tra le vetture alimentate a benzina, GPL o metano, l’alt riguarda i modelli appartenenti alle classi Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Con specifico riferimento al comparto dei motori diesel, esteso ai sistemi dual-fuel e mixed-fuel, la restrizione comprende una fascia più ampia che spazia dai modelli Pre-Euro 1 fino agli Euro 3 compresi.

Anche il settore delle due ruote e dei quadricicli leggeri segue regole precise: ciclomotori, microcar e motocicli sia a benzina che a diesel devono fermarsi se classificati come Pre-Euro 1 oppure Euro 1.

Le esenzioni in vigore e il rinvio per i ciclomotori diesel

Accanto alle limitazioni ordinarie, l’ordinanza stabilisce un insieme di deroghe mirate a tutelare specifiche esigenze personali e operative.

Rispetto alla precedente delibera 371 del 2022, la nuova disposizione riconosce un prolungamento della deroga per ciclomotori, microcar e motoveicoli a gasolio appartenenti alla categoria Euro 2, ai quali viene consentito di circolare liberamente fino al 31 ottobre 2027.

Rimangono inoltre completamente estranei ai divieti i mezzi destinati al trasporto delle persone con disabilità muniti di regolare contrassegno, così come i veicoli muniti di targhe speciali riservate ai corpi diplomatici e consolari.

Si aggiungono alla lista di salvaguardia le flotte d’emergenza, le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso stradale e l’ampia rete del trasporto pubblico collettivo.

Anche i veicoli impiegati nelle attività manutentive, nella gestione ambientale, nella raccolta dei rifiuti urbani, nel verde pubblico e nelle operazioni di Protezione Civile possono varcare i varchi della fascia verde senza incorrere in sanzioni.

Regole speciali per alimentazioni alternative e veicoli d’epoca

Un capitolo a parte riguarda le automobili dotate di impianti a gas e i mezzi di valore storico.

Gli autoveicoli con alimentazione a GPL o metano, sia nella configurazione a carburante singolo sia in quella bi-fuel abbinata alla benzina, mantengono il diritto alla circolazione purché l’immatricolazione o l’aggiornamento formale della carta di circolazione risalga a una data antecedente al 1° novembre 2024.

Per quanto riguarda i veicoli d’interesse storico e collezionistico tutelati dal Codice della Strada, unitamente ai ciclomotori che hanno superato i trent’anni dalla costruzione e risultano in possesso del relativo certificato di rilevanza storica, la disciplina amministrativa garantisce il via libera all’interno della ZTL Fascia Verde.

Cinque giornate di stop totale con le domeniche ecologiche

Oltre alle disposizioni ordinarie valide nei giorni feriali, il piano comunale per il contenimento delle polveri sottili prevede una serie di blocchi temporanei estesi all’intero perimetro cittadino.

Nel periodo compreso tra l’inizio di novembre e la fine di marzo vengono calendarizzate cinque domeniche ecologiche durante le quali la circolazione si arresta completamente per la quasi totalità dei veicoli.

Il programma definito per la stagione 2026/2027 individua come prime tappe il 15 novembre e il 6 dicembre 2026, per poi riprendere nel nuovo anno con le date del 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo 2027.

Le specifiche modalità operative per ciascuno di questi appuntamenti, comprensive degli orari dettagliati e delle eventuali ulteriori eccezioni, verranno formalizzate dall’amministrazione mediante ordinanze dedicate, pubblicate a ridosso delle singole giornate.

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