AUTO

Allerta MIT: 1,6 milioni di auto hanno airbag Takata a rischio esplosione. Aderire al richiamo gratuito è vitale per la sicurezza stradale. Verifica ora il tuo telaio.

Quello che per anni abbiamo considerato un dispositivo salvavita potrebbe essersi trasformato, nel silenzio del cruscotto, in una minaccia reale per la nostra incolumità. È il caso dell’airbag Takata. In merito, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente rilanciato con forza una campagna di richiamo che riguarda ancora 1,6 milioni di vetture in Italia, equipaggiate con airbag Takata potenzialmente difettosi.

Non si tratta di un semplice controllo di routine, ma di una mobilitazione necessaria per neutralizzare un rischio che cresce con il passare dei giorni e con l’invecchiamento dei componenti. Rispondere con prontezza a tale iniziativa assume quindi un ruolo di primaria importanza per la tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

Si sottolinea che la campagna interessa sia le autovetture sia i veicoli commerciali: approfondiamo i motivi del richiamo insieme alla lista delle case costruttrici coinvolte e alle modalità da seguire per mettere in sicurezza il proprio veicolo.

Il deterioramento chimico e i rischi per l’abitacolo

Il motivo del richiamo degli airbag del produttore Takata risiede in un difetto tecnico che nasce dal deterioramento di un componente chimico interno, il nitrato di ammonio, utilizzato per gonfiare istantaneamente il pallone salvavita.

Gli studi hanno confermato che l’esposizione prolungata a climi molto umidi, temperature elevate o frequenti sbalzi termici altera la stabilità di questa sostanza nel tempo. In caso di collisione, questa instabilità può generare una combustione troppo violenta, capace di frantumare il contenitore metallico dell’airbag.

L’esplosione anomala proietta frammenti metallici taglienti verso il conducente e i passeggeri, causando lesioni che possono rivelarsi gravissime o addirittura letali.

La caccia ai veicoli coinvolti: la campagna di richiamo del MIT

Dall’inizio di questa vasta operazione di sicurezza, circa tre milioni di automobili sono state messe in regola, ma una fetta consistente del parco circolante sembra essere sfuggita ai controlli.

Il Ministero ha rilevato che le case costruttrici incontrano spesso ostacoli insormontabili nel rintracciare gli attuali proprietari, specialmente quando si tratta di vetture datate che hanno subito diversi passaggi di proprietà o cambi di residenza non registrati.

Per questa ragione, il MIT ha deciso di sensibilizzare direttamente automobilisti e autotrasportatori, sottolineando che l’ignoranza del rischio non elimina la pericolosità di un airbag difettoso, specialmente se l’automobile è utilizzata in contesti climatici sfavorevoli.

Come verificare la sicurezza della propria vettura

Accertarsi che la propria automobile sia sicura è un’operazione rapida che richiede solo pochi istanti di attenzione.

Il dato fondamentale da recuperare è il numero di telaio, noto tecnicamente come VIN (Vehicle Identification Number), una sequenza univoca di 17 caratteri alfanumerici. Questo codice è facilmente individuabile sulla carta di circolazione (o documento unico), precisamente alla voce E.

Una volta in possesso del VIN, è sufficiente collegarsi ai siti ufficiali dei produttori o consultare il database centralizzato dell’UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri, per ricevere un verdetto immediato sul coinvolgimento del mezzo nella campagna di richiamo airbag Takata.

Il blocco immediato e le misure di assistenza

In determinate situazioni di particolare gravità, il sistema di verifica potrebbe indicare la misura dello “Stop Drive“. Questo segnale impone di cessare immediatamente l’utilizzo del veicolo, poiché il rischio di malfunzionamento è considerato imminente e troppo elevato per consentire la circolazione.

Marchi come Citroën, Daimler Truck, Ford, Opel e Peugeot hanno già applicato questa restrizione su specifici modelli. Per non gravare sull’utente, molte aziende offrono inoltre servizi di supporto come il traino gratuito presso l’officina autorizzata o la fornitura di un’auto sostitutiva, agevolando così la risoluzione del problema senza costi aggiuntivi.

Un intervento gratuito tra etica e sanzioni

È essenziale ricordare che l’intero intervento di sostituzione dell’airbag è completamente gratuito per il cittadino, indipendentemente dall’età del mezzo o dal marchio.

Al termine dei lavori, l’officina è tenuta a rilasciare un documento che certifichi l’avvenuto ripristino, garantendo così la conformità del veicolo.

In merito, si ricorda che oltre al dovere morale, di proteggere sé stessi e gli altri, esiste anche un obbligo normativo: circolare con un mezzo non messo in regola dopo due anni dall’avvio del richiamo espone il conducente a sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada.

Potrebbe interessarti anche: Pneumatici silenziosi: le soluzioni Continental contro il rumore