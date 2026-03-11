Prodotto

Istituzioni e filiera discutono regole, applicazione e impatto sulla logistica

Si è svolto l’11 marzo 2026 al Senato della Repubblica un incontro dedicato alla nuova legge sull’interscambio dei pallet. Il confronto ha riunito istituzioni e rappresentanti delle principali filiere logistiche, industriali e distributive.

L’iniziativa è stata promossa dal senatore Costanzo Della Porta. L’incontro si è svolto nella Sala Caduti di Nassirya del Senato. Al centro del dibattito la legge n.182/2025.

La norma introduce una disciplina organica per la gestione e lo scambio dei pallet utilizzati nella movimentazione delle merci.

L’obiettivo dell’incontro è stato analizzare le novità normative. Il confronto ha riguardato anche le prospettive di applicazione della legge. In particolare lungo la filiera produttiva e logistica.

Pallet e logistica: istituzioni e imprese a confronto

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Governo e del Parlamento. Tra questi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il senatore Costanzo Della Porta e i deputati Ilaria Cavo, Alessandro Cattaneo e Alberto Gusmeroli.

Il confronto ha coinvolto anche le principali organizzazioni della filiera. L’iniziativa è stata promossa da diverse associazioni che hanno contribuito alla definizione della nuova disciplina sull’interscambio dei pallet.

Tra le organizzazioni presenti:

Assologistica

Confindustria

Federalimentare

Federdistribuzione

FederlegnoArredo

Unione Italiana Food

Conlegno

Rilegno

Le associazioni hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo per sviluppare regole più chiare nel settore della logistica.

Pallet: cosa prevede la nuova legge sull’interscambio

La legge n.182/2025 introduce regole precise per la gestione dei pallet utilizzati nella movimentazione delle merci.

Per la prima volta viene definito un quadro normativo chiaro per lo scambio dei pallet lungo la filiera.

La norma riconosce ai legittimi proprietari il diritto di ottenere:

la restituzione di un pallet equivalente e conforme

oppure il pagamento del relativo controvalore economico.

La legge punta a ridurre inefficienze e contenziosi che negli anni hanno interessato il sistema di interscambio dei pallet tra imprese della logistica, dell’industria e della distribuzione.

Il mercato in Italia

Il settore dei pallet rappresenta una componente strategica della logistica italiana.

Secondo le stime, in Italia circolano oltre 100 milioni di pallet EPAL. Il valore complessivo del sistema è stimato in circa 4,4 miliardi di euro.

Per anni è mancata una disciplina chiara sul tema. Questo ha creato diverse difficoltà nella gestione dei pallet lungo le catene di approvvigionamento. Molte imprese si sono trovate ad affrontare problemi legati alla restituzione e allo scambio di questi supporti logistici.

La nuova legge mira quindi a rafforzare efficienza, legalità e sostenibilità nel sistema logistico.

Linee guida e applicazione della legge sui pallet

L’incontro al Senato è stato anche l’occasione per fare il punto sull’applicazione della nuova normativa. Il confronto ha riguardato le prospettive di attuazione della legge.

Le organizzazioni della filiera stanno infatti lavorando alla definizione di linee guida operative per accompagnare l’attuazione della legge sull’interscambio dei pallet.

L’obiettivo è supportare imprese e operatori della logistica nell’adozione delle nuove regole.

Le associazioni promotrici hanno ringraziato il Governo e il Parlamento. Hanno poi evidenziato il valore del dialogo tra istituzioni e imprese. Un confronto ritenuto fondamentale per sviluppare norme più moderne. Regole pensate per sostenere le aziende e rafforzare il sistema produttivo.

