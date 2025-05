AUTO

Scopri la nuova Nissan Micra elettrica 2025: fino a 408 km di autonomia, design SUV, tecnologie Google integrate e garanzia fino a 10 anni. Uscita e prezzo in Italia.

La Nissan Micra torna protagonista del mercato automobilistico italiano con la sua sesta generazione, per la prima volta in versione 100% elettrica. Dopo oltre 600.000 unità vendute dal 1992 e una reputazione costruita su stile, tecnologia e affidabilità, la nuova Micra rilancia la sfida nel segmento B, oggi il più importante del mercato auto in Italia.

Nissan Micra elettrica 2025

Lanciata nel nostro Paese nel 1992, Nissan Micra è stata una rivoluzione: la prima city car a proporre soluzioni tecniche avanzate come ABS, chiusura centralizzata, cambio automatico e servosterzo. Caratteristiche che le valsero il premio Car of the Year 1993, prima giapponese a riuscirci.

Con 600.000 esemplari venduti in Italia, ha rappresentato il 42% delle vendite Nissan nel nostro Paese per oltre trent’anni. Oggi, a distanza di tre decenni, il 98% degli italiani riconosce il nome Micra, confermandola nella memoria collettiva come sinonimo di affidabilità e innovazione.

Nissan Micra elettrica 2025 prezzo e listino

I prezzi ufficiali saranno annunciati nel corso del mese di luglio 2025, ma è già chiaro che la nuova Micra si posizionerà come uno dei modelli più interessanti tra le city car elettriche in Italia per rapporto tra qualità, autonomia, dotazione e garanzie.

Nissan Micra: design, comfort e tecnologia (guarda il video)

Micra 2025, esterni audaci, interni eleganti

La nuova Micra è progettata a Londra dal centro stile Nissan Design Europe. Con uno stile ispirato ai SUV, linee pulite, dettagli raffinati e cerchi fino a 18 pollici, la versione elettrica trasmette modernità e solidità. Disponibile in 6 colori, con 11 combinazioni totali grazie al tetto nero a contrasto.

Gli interni uniscono eleganza giapponese e funzionalità europea. Spiccano due display da 10,1 pollici per strumentazione e infotainment, 48 opzioni di illuminazione ambientale e finiture di alta qualità. Il comfort è garantito anche dal generoso spazio interno e da un bagagliaio da 326 a 1106 litri, leader nella categoria.

Nissan Micra elettrica autonomia

Fino a 408 km di autonomia: guida elettrica senza compromessi. Due batterie, prestazioni elevate. La nuova Micra EV offre due opzioni di batteria: 40 kWh con 310 km di autonomia e 52 kWh con autonomia fino a 408 km (WLTP)*

Il caricatore rapido da 100 kW consente di ricaricare l’80% in appena 30 minuti. Il sistema V2L (Vehicle-to-Load) permette di alimentare dispositivi esterni, rendendo Micra un vero strumento di mobilità smart.

Grazie a un peso contenuto (1400-1524 kg), sospensioni multi-link, coppia elevata e sterzo reattivo è agile, scattante e confortevole. Quattro modalità di guida, Comfort, Sport, Eco e Personal, che permettono di adattare l’auto al proprio stile, mentre l’e-Pedal semplifica la guida urbana usando un solo pedale.

Tecnologia connessa e sicurezza avanzata

Google integrato a bordo

Il sistema NissanConnect con Google integra Maps, Play e Assistant. Gli aggiornamenti OTA mantengono il sistema sempre aggiornato e l’In-Car Route Planning suggerisce le stazioni di ricarica più adatte lungo il percorso. La Micra è compatibile anche con Apple CarPlay e Android Auto.

Sicurezza senza compromessi

Con il sistema ProPilot Assist, Nissan Micra offre cruise control adattivo, mantenimento di corsia e frenata automatica d’emergenza. A questi si aggiungono sistemi avanzati come l’avviso angolo cieco, la frenata posteriore automatica e il monitoraggio del conducente.

Garanzia Nissan Micra fino a 10 anni con Nissan More

Con il programma Nissan More, la nuova elettrica offre fino a 10 anni di garanzia o 200.000 km, rinnovabile a ogni tagliando presso la rete ufficiale. Una copertura eccezionale che rafforza ulteriormente la fiducia nel marchio e nel modello.

Con la nuova Micra elettrica 2025, Nissan scrive il prossimo capitolo di una storia di successo italiana. Una city car dallo stile inconfondibile, tecnologicamente avanzata, sicura, e finalmente elettrica. Il ritorno che aspettavamo.

