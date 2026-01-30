AUTO

Mitsubishi Motors torna sul mercato italiano con una nuova strategia: SUV, elettrificazione e garanzia estesa. Il rilancio del marchio passa da una gamma completamente rinnovata, pensata su misura per i gusti e le esigenze degli automobilisti italiani.

Il nuovo corso punta su tecnologie ibride ed elettriche, design moderno e una forte attenzione al valore nel tempo, grazie alla garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Ma quali sono, nel concreto, i modelli Mitsubishi disponibili (e in arrivo) in Italia? Ecco la gamma completa.

Mitsubishi ASX: il B-SUV per la città (e non solo)

La Mitsubishi ASX è il SUV compatto pensato per chi cerca versatilità, tecnologia e costi di gestione contenuti. Per il mercato italiano arriva con una gamma benzina, GPL, mild hybrid e full hybrid, con particolare attenzione alle versioni elettrificate.

Spicca la Black Edition, che porta fin dall’allestimento d’ingresso dotazioni complete, cerchi da 18”, infotainment avanzato e sistemi ADAS di ultima generazione. È il modello ideale per l’uso urbano, ma si difende bene anche nei viaggi più lunghi.

Mitsubishi Eclipse Cross: il SUV diventa 100% elettrico

Con la nuova Eclipse Cross, Mitsubishi entra con decisione nel mondo delle auto elettriche. Parliamo di un C-SUV 100% elettrico, sviluppato specificamente per l’Europa.

Al debutto è prevista una versione con batteria da 87 kWh e un’autonomia fino a 635 km, affiancata successivamente da una variante a autonomia intermedia. Digitalizzazione totale, Google integrato, aggiornamenti OTA e una dotazione di sicurezza completa rendono Eclipse Cross uno dei modelli chiave del ritorno Mitsubishi in Italia.

Mitsubishi Grandis è il nuovo SUV compatto per la famiglia

Mitsubishi Grandis rinasce come SUV compatto di segmento C, progettato per il mercato europeo. Linee robuste, abitacolo spazioso e una gamma di motorizzazioni mild hybrid e full hybrid la rendono perfetta per le famiglie moderne.

Il motore Full Hybrid 1.8 da 160 CV garantisce un ottimo equilibrio tra prestazioni ed efficienza, mentre la connettività avanzata e i sistemi ADAS di serie confermano l’attenzione al comfort e alla sicurezza quotidiana.

Outlander PHEV: il top di gamma plug-in hybrid

Il modello simbolo del ritorno Mitsubishi è senza dubbio il nuovo Outlander PHEV, un D-SUV plug-in hybrid di quarta generazione. Forte di una lunga tradizione nel mondo PHEV, Outlander offre oggi una tecnologia ancora più evoluta.

L’autonomia in modalità elettrica supera gli 80 km, il sistema di trazione integrale S-AWC garantisce sicurezza su ogni fondo e gli interni puntano su qualità, silenziosità e comfort premium. È il SUV ideale per chi vuole viaggiare spesso in elettrico senza rinunciare alla libertà del motore termico.

Strategia tutta elettrificata

Il ritorno di Mitsubishi in Italia è un progetto solido e orientato al futuro. La gamma attuale e futura copre i segmenti più richiesti – B-SUV, C-SUV e D-SUV – con un’offerta fortemente elettrificata e un posizionamento chiaro su affidabilità, tecnologia e valore nel tempo.

Con questi modelli, Mitsubishi è pronta a conquistare spazio nel mercato italiano e a diventare di nuovo un protagonista, soprattutto nel mondo dei SUV ibridi ed elettrici.

