AUTO

Eccola impegnata in un programma di test su assetto, dinamica di guida e comportamento in condizioni reali

L’attesissima Mercedes Classe G Cabrio debutta in Austria per un ciclo di intense prove dinamiche, su strada e in pista.

Le prime immagini, raccolte durante lo sviluppo, mostrano un prototipo camouflage, già in grado di suggerire linee, proporzioni e personalità della futura versione scoperta della leggendaria Classe G.

Mercedes Classe G Cabrio, ecco come potrebbe essere: guarda le foto

La sequenza di scatti arrivati dall’Austria offre un primo sguardo concreto sulla Mercedes Classe G Cabrio.

Il prototipo conserva l’impostazione squadrata e inconfondibile della Classe G tradizionale. Introduce una configurazione scoperta che promette di unire le capacità off-road del modello a un’esperienza di guida “open air” decisamente più emozionale.

Le foto permettono di osservare dettagli della carrozzeria, proporzioni complessive e alcune soluzioni tecniche ancora provvisorie, tipiche di questa fase dello sviluppo.

Mercedes Classe G Cabrio: i test su strada in Austria

La Mercedes Classe G Cabrio affronta i primi chilometri del suo programma di prove proprio in Austria, dove gli ingegneri stanno mettendo a punto assetto, comportamento dinamico e rigidità della scocca. La configurazione aperta richiede controlli mirati sulla struttura, che deve garantire solidità anche senza il tetto fisso.

Le strade alpine e i percorsi misti permettono di verificare bilanciamento e precisione di guida, elementi essenziali per assicurare che la Classe G Cabrio mantenga lo spirito deciso e robusto che contraddistingue la gamma sin dagli esordi.

Prove in pista: la Classe G Cabrio spinge sul ritmo

Accanto alle prove su strada, la Mercedes Classe G Cabrio sta svolgendo sessioni dedicate in pista, utili per valutare stabilità, rollio e comportamento alle alte velocità. Il lavoro si concentra anche sull’aerodinamica, un aspetto determinante per una versione scoperta di un modello dalla linea verticale e imponente come la Classe G.

Le informazioni raccolte consentono di affinare sospensioni, controlli elettronici e impostazione generale, garantendo un comportamento sicuro e coerente con gli standard della famiglia Classe G.

La Classe G Cabrio punta alla Svezia

Completata la prima fase di prove, la Mercedes Classe G Cabrio raggiungerà la Svezia per un ciclo di test invernali che metterà alla prova trazione, affidabilità e resistenza al freddo. Temperature rigide, neve e fondi ghiacciati rappresentano uno scenario imprescindibile nello sviluppo di qualsiasi modello della gamma Classe G.

Per la Classe G Cabrio, questa fase servirà a confermare che la struttura aperta possa affrontare condizioni estreme senza compromessi.

Una nuova interpretazione dell’icona cabrio Mercedes

Le immagini e le informazioni circolate finora mostrano una Mercedes Classe G Cabrio che punta a diventare una delle novità più interessanti nella storia recente della gamma.

La scelta di una variante scoperta introduce un nuovo modo di vivere il fuoristrada di lusso, senza tradire i valori fondamentali della Classe G.

Il percorso di sviluppo è ancora in corso. La Classe G Cabrio vuole ampliare l’eredità dell’iconico modello, aggiungendo un livello di esclusività e coinvolgimento finora inedito.

Leggi anche: Mercedes-Benz Sprinter festeggia 30 anni di successi con un’edizione speciale del suo furgone