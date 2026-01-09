AUTO

La Mercedes CLA elettrica è l’Auto dell’Anno 2026. Il riconoscimento europeo premia un modello che unisce design, tecnologia e mobilità elettrica avanzata, affermandosi come nuovo riferimento nel segmento premium.

La Mercedes-Benz CLA è stata insignita del titolo di Auto dell’Anno 2026 dalla giuria dell’European Car of the Year, nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta al Salone dell’Auto di Bruxelles, in Belgio.

Il premio si aggiunge a un palmarès già rilevante, con oltre dieci riconoscimenti internazionali ottenuti dalla nuova CLA in tutto il mondo.

Un modello che ridefinisce il segmento

Affascinante, intelligente e flessibile, la nuova CLA unisce design straordinario, sistemi di sicurezza avanzati e prestazioni dinamiche capaci di ridefinire i benchmark del proprio segmento. È la Mercedes più intelligente e flessibile mai realizzata, progettata per trasformare ogni viaggio in un’esperienza completa.

La vettura è un vero game changer, in grado di stabilire nuovi standard in termini di intelligenza, efficienza e design.

Tecnologia e intelligenza artificiale al centro

Alla base dell’innovazione c’è il nuovo sistema operativo MB.OS, abbinato alla nuova generazione di MBUX basata sull’intelligenza artificiale. L’esperienza di guida risulta semplice e intuitiva, offrendo ai clienti una sensazione di familiarità definita come “Welcome home”.

La tecnologia diventa così parte integrante dell’esperienza quotidiana, migliorando comfort, interazione e sicurezza.

Mercedes CLA elettrica: autonomia fino a 792 km

La Mercedes CLA elettrica vanta un’autonomia eccezionale fino a 792 chilometri, rendendo ogni viaggio fluido e senza pensieri. Quando è necessario ricaricare, la tecnologia a 800 Volt consente di recuperare fino a 325 chilometri di autonomia in soli 10 minuti.

Grazie a consumi particolarmente contenuti, la CLA porta la mobilità elettrica quotidiana a un nuovo livello ed è definita una vera “one-litre car” dell’era elettrica.

Autonomia, motorizzazione e emissioni

Con un’autonomia fino a 792 chilometri WLTP, la CLA 250+ con EQ Technology (consumo energetico combinato 14,1–12,2 kWh/100 km, emissioni di CO₂ 0 g/km, classe di CO₂ A) dimostra come l’elettrico possa adattarsi anche alle lunghe percorrenze.

La motorizzazione da 200 kW consente, ad esempio, di coprire tragitti come Berlino-Bruxelles o Brema-Monaco senza fermarsi per la ricarica.

Mercedes CLA elettrica, successo anche tra i clienti

In vendita in Europa dalla metà del 2025 e in arrivo negli Stati Uniti, in Cina e in molti altri Paesi, la Mercedes CLA elettrica ha già dimostrato un successo commerciale straordinario. Gli ordini superano le aspettative e il portafoglio ordini è già completo fino alla seconda metà del 2026.

Il riconoscimento arriva all’inizio di un anno simbolico per Mercedes-Benz, che celebra 140 anni di innovazione dalla nascita dell’automobile, inventata nel 1886 da Carl Benz.

Il valore del riconoscimento Auto dell’Anno 2026

Il titolo di Auto dell’Anno 2026 è stato assegnato da 60 giornalisti automobilistici provenienti da 23 Paesi, che hanno valutato 35 nuovi modelli. La Mercedes CLA ha prevalso su sei finaliste, totalizzando 320 punti, a conferma della forza innovativa del progetto.

Come ha dichiarato Ola Källenius, Chairman of the Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, la nomina rappresenta un momento di grande orgoglio e conferma quanto già espresso dai clienti: la CLA è una vera rivoluzione, capace di offrire efficienza straordinaria e intelligenza senza sforzo.

