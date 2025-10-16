AUTO

Bonus auto elettriche, adesso è davvero ufficiale: la caccia agli incentivi statali auto elettriche 2025 ha finalmente una data definitiva per il suo via. Dopo l’inatteso e improvviso rinvio che aveva fatto saltare l’appuntamento originario del 15 ottobre, lasciando migliaia di potenziali acquirenti in sospeso, il bonus veicoli elettrici si prepara al suo atteso click day.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha infatti confermato che lo sportello online per la raccolta delle adesioni sarà operativo da mercoledì 22 ottobre 2025, a partire dalle ore 12:00.

L’iniziativa, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sostenuta da risorse europee, costituisce una delle più importanti agevolazioni statali per favorire la transizione verso una mobilità a zero emissioni. L’intervento, infatti, è pensato per sostenere sia i privati cittadini sia le microimprese che desiderano rinnovare i loro parchi veicoli, sostituendo mezzi inquinanti con vetture elettriche di nuova generazione.

Gestito dalla società Sogei, il portale online si prepara dunque ad accogliere le richieste dei beneficiari mentre al momento è attiva soltanto la sezione dedicata agli esercenti (punti vendita o concessionari).

Per facilitare la procedura, il MASE ha già preparato video tutorial specifici che spiegano esattamente come fare richiesta, fornendo istruzioni puntuali su accesso e operatività per i cittadini e le microimprese che desiderano usufruire di questi incentivi per le auto elettriche in Italia nel 2025.

Manca meno di una settimana al grande giorno. Dai requisiti alle modalità di accesso alla piattaforma: ecco tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al click day e procedere con la richiesta dell’incentivo elettrico.

Bonus veicoli elettrici: la nuova data per il click day

Dopo vari rinvii, il MASE conferma la data definitiva per l’accesso ai fondi destinati alla mobilità a zero emissioni: l’attesa per l’attivazione della piattaforma dedicata al bonus veicoli elettrici 2025 è giunta a una svolta.

L’apertura dello sportello telematico, inizialmente programmata per il 15 ottobre, era saltata in modo inatteso, lasciando migliaia di potenziali acquirenti di auto elettriche in sospeso. La nuova data da segnare sul calendario, comunicata in queste ore dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è il 22 ottobre a partire dalle ore 12:00.

Dall’attesa alla corsa: come funziona il click day

È noto che i click day si trasformano spesso in una vera e propria lotteria di accesso, data la forte affluenza di utenti che può generare malfunzionamenti o sovraccarichi del sistema. Chi desidera accedere a questi incentivi statali per le vetture elettriche deve dunque prepararsi in vista dell’apertura del 22 ottobre.

Come abbiamo anticipato sopra, per assicurare che le richieste siano compilate in modo corretto e omogeneo, il MASE ha già reso disponibili delle guide video esplicative. Tali tutorial sono stati specificatamente distinti per le diverse tipologie di beneficiari, offrendo istruzioni dettagliate sia sulle modalità di accesso alla piattaforma, sia sulla procedura operativa da seguire.

Requisiti e vantaggi per richiedere il bonus auto elettriche

Gli incentivi si rivolgono principalmente ai privati e alle imprese.

Per i cittadini che intendono usufruire dell’agevolazione, l’importo massimo raggiungibile può arrivare fino a 11mila euro sul prezzo di listino del veicolo. Per ottenere l’agevolazione massima, è necessario rientrare in una fascia ISEE che non superi i 30mila euro. Inoltre, l’accesso al fondo è vincolato alla rottamazione contestuale di un veicolo datato, con classe di emissione fino a Euro 5. La vettura elettrica prescelta non dovrà avere un costo superiore a 35mila euro, comprensivo di IVA.

Per quanto riguarda invece le microimprese che desiderano accedere a questi incentivi auto elettriche in Italia 2025, il Ministero ha previsto un link dedicato per la consultazione diretta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che permetterà di verificare in tempo reale la disponibilità del plafond residuo, essenziale per la corretta applicazione del regime “de minimis”, rispettando così i massimali imposti dalla normativa europea.

Portale online per gli incentivi auto elettriche: come fare domanda nel 2025

I tutorial per le persone fisiche e per le imprese

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto dei video tutorial dedicati, distinti in base alla tipologia di beneficiario che presenta la domanda per il bonus.

Queste guide sono state create per garantire una compilazione corretta e uniforme delle istanze. Più nel dettaglio, i tutorial forniscono istruzioni puntuali sia sulle modalità di accesso alla piattaforma sia sulla procedura operativa da seguire: per approfondire consulta le istruzioni per le persone fisiche e per le microimprese, beneficiarie del bonus veicoli elettrici 2025.

