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Ecco il prezzo, versioni Pop, Icon e Cross e tutte le offerte Fiat

La Fiat Panda tradizionale non è scomparsa: oggi si chiama Pandina. Ecco quanto costa nel 2026, quali versioni sono disponibili e come funziona l’offerta promozionale che permette di acquistarla con prezzo a partire da 10.250 euro.

La Fiat Panda cambia nome, ma continua la sua storia sul mercato italiano. La celebre utilitaria è oggi commercializzata come Fiat Pandina Hybrid, un modello che mantiene le dimensioni compatte della Panda tradizionale e punta su una motorizzazione ibrida, prezzi accessibili e facilità di utilizzo in città.

Con la gamma 2026, Fiat distingue ufficialmente la Pandina dalla Grande Panda, due automobili differenti per dimensioni, caratteristiche e motorizzazioni.

Fiat Panda, perché ora si chiama Pandina?

Il nome Pandina è diventato ufficiale nell’ottobre 2025. Quando Fiat ha presentato il rinnovamento della famiglia Panda per l’anno modello 2026.

La Pandina rappresenta l’evoluzione della Panda tradizionale, mentre la Grande Panda è un modello distinto, più grande e disponibile anche con alimentazione completamente elettrica.

La Pandina mantiene una lunghezza di circa 3,69 metri ed è proposta esclusivamente con motorizzazione ibrida.

Fiat Pandina 2026: prezzo di listino e versioni

Il prezzo di listino della Fiat Pandina Hybrid parte da 15.950 euro per la versione Pop, IVA inclusa, esclusi IPT e contributo PFU. L’offerta promozionale permette di acquistarla con prezzo a partire da 9.950 euro.

La gamma comprende tre allestimenti:

Pop: versione d’ingresso, con le principali dotazioni di sicurezza e comfort.

Icon: allestimento intermedio, con maggiori contenuti tecnologici.

Cross: versione caratterizzata da dettagli estetici specifici e dotazioni aggiuntive.

La motorizzazione è un 1.0 GSE Hybrid da 65 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti.

Fiat Pandina in offerta da 10.250 euro: come funziona

Per il mese di novembre 2026, Fiat ha previsto una promozione sulla Pandina Hybrid Pop con un prezzo a partire da 10.250 euro, oltre agli oneri finanziari, subordinato alla rottamazione e alla sottoscrizione di un finanziamento Stellantis Financial Services.

Lo sconto previsto è di 4.200 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 5, cui si aggiungono 1.500 euro con il finanziamento.

Senza finanziamento, ma con la rottamazione richiesta, il prezzo promozionale indicato è di 11.750 euro.

L’esempio di finanziamento pubblicato da Fiat prevede un anticipo di 2.778 euro, 35 rate mensili da 99 euro e una rata finale di circa 7.906 euro, con TAN fisso dell’8,99% e TAEG del 13,76%. Nel dettaglio contrattuale, tuttavia, l’anticipo è indicato in 2.078 euro.

La promozione riguarda vetture in pronta consegna e prevede immatricolazione entro il 26 novembre 2026. Le condizioni devono essere verificate presso i concessionari aderenti e aggiornate alla scadenza.

GAMMA PANDINA HYBRID

DA 10.250€* oltre oneri finanziari

*Rate mensili: 35 rate da 99€ – durata 36 mesi

Anticipo: 2.778€

TAN (fisso) 8,99% – TAEG 13,76%

Rata Finale: 7.906€

3 anni di garanzia a soli 2,56€/mese

Con finanziamento e rottamazione.

Validità: immatricolazioni entro il 26/11/2026 OFFERTA VALIDA SU PRONTA CONSEGNA

PRESSO LE CONCESSIONARIE FIAT

Fiat Pandina o Grande Panda: quali differenze?

Per chi sta valutando l’acquisto, è importante distinguere le due vetture.

La Pandina è la naturale erede della Panda tradizionale: compatta, con cambio manuale e motore mild hybrid, è pensata soprattutto per gli spostamenti quotidiani.

La Grande Panda, invece, è un modello più spazioso, proposto con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche.

Non si tratta quindi di due denominazioni dello stesso veicolo, ma di due modelli distinti all’interno della famiglia Panda.

Arriva anche la Pandina Tributo Autobianchi

La gamma si amplia con la nuova Pandina Tributo Autobianchi, una versione speciale annunciata da Fiat e disponibile in Italia da dicembre 2026.

Il prezzo di listino è di 20.250 euro, mentre la promozione comunicata per ottobre prevede un prezzo di 15.400 euro con finanziamento, oltre ai relativi oneri e alle condizioni contrattuali.

La nuova versione celebra il legame storico tra Fiat, Autobianchi e le piccole automobili italiane, aggiungendo un elemento di novità alla gamma Pandina.