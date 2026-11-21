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Fiat accende il weekend con un’offerta sulla Fiat 600 che promette di attirare chi cerca un’auto nuova senza spendere una fortuna: il prezzo pubblicizzato è di 17.950 euro.

Sabato 21 e domenica 22 novembre, durante il Porte Aperte, il crossover sarà protagonista nelle concessionarie. Ma dietro la cifra in vetrina ci sono condizioni da conoscere prima di firmare.

Per chi punta al risparmio, però, conta soprattutto capire cosa comprende l’offerta e quale prezzo si paga effettivamente.

Fiat 600, il prezzo dell’offerta e lo sconto previsto

La promozione riguarda la Fiat 600 Benzina Turbo 100 nell’allestimento Pop, con motore da 100 CV e cambio manuale a sei marce. Il prezzo di listino è di 23.900 euro. Escluse le spese di immatricolazione. Con lo sconto della casa scende a 19.450 euro; scegliendo il finanziamento proposto si ottiene un ulteriore vantaggio di 1.500 euro, arrivando al prezzo promozionale di 17.950 euro.

L’offerta Fiat non richiede necessariamente la permuta di un usato. Tuttavia, i 17.950 euro non rappresentano il costo finale dell’auto acquistata a rate: interessi e spese cambiano il totale.

Rate da 149 euro: quanto si paga davvero

L’esempio di finanziamento prevede un anticipo di 5.281 euro, 35 rate mensili da 149 euro e una maxi-rata finale di 11.837,20 euro. Il TAN indicato è dell’8,99% e il TAEG del 12,27%.

Se si decide di tenere la vettura pagando anche l’ultima rata, l’esborso complessivo dell’esempio arriva a 22.366,94 euro, esclusi IPT e contributo PFU.

È il dettaglio che distingue un prezzo d’attacco da una spesa reale. Prima di aderire all’offerta, conviene verificare il contratto e le alternative alla maxi-rata.

Porte Aperte Fiat: offerte e scadenza

Il weekend permette di vedere da vicino la Fiat 600 e chiedere informazioni anche sulle versioni Hybrid ed elettrica. La promozione è rivolta ai privati, subordinata all’approvazione del credito e prevede contratti e immatricolazioni entro il 26 novembre 2026.

Attenzione anche alla restituzione: nell’esempio contrattuale è previsto un limite di 30.000 chilometri, con un costo aggiuntivo di 10 centesimi per ogni chilometro eccedente.

Il consiglio è farsi consegnare un preventivo scritto, confrontare prezzo senza finanziamento e totale con finanziamento e verificare anticipo, rate, spese e valore finale. Solo così l’offerta Fiat 600 diventa davvero confrontabile con quelle dei concorrenti.