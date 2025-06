AUTO

Automotive ed UE: l’Europa ed i suoi territori rivendicano un ruolo più forte nei piani di Bruxelles per la trasformazione del settore automobilistico, in vista delle sfide ambientali, climatiche e geopolitiche.

Durante una conferenza a Strasburgo infatti, a margine della plenaria del Parlamento europeo, l’Alleanza delle Regioni Ue per l’Automotive ha sollecitato un sostegno finanziario e strategico più deciso alle aree industriali coinvolte nella transizione per la messa in atto di politiche più incisive per sostenere la transizione del settore automobilistico verso la mobilità verde e digitale.

La conferenza ha riunito esponenti regionali e parlamentari europei per fare il punto sull’attuazione del Piano d’azione per l’industria automobilistica e discutere il prossimo bilancio Ue post-2027 e la futura politica di coesione.

Il principio di neutralità tecnologica , un punto chiave

Il focus della conferenza ha puntato su temi quali occupazione, competenze, mobilità elettrica e supporto alle Pmi: “Oggi constatiamo positivamente l’unità delle regioni sul principio di neutralità tecnologica”- ha evidenziato Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Lombardia, che al momento presiede il lavori dell’Alleanza Ue.

Quello della neutralità tecnologica è un punto chiave: le regioni infatti chiedono che l’UE non si concentri esclusivamente sull’elettrico, ma sostenga anche altre soluzioni per la decarbonizzazione, come i biocarburanti e l’idrogeno, per garantire maggiore flessibilità e adattamento alle diverse realtà industriali.

“E’ importante avanzare la richiesta congiunta di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel piano d’azione per l’automotive, ribadendo anche una forte preoccupazione per la situazione del settore a livello europeo. Questa situazione richiede cambiamenti immediati”, ha sottolineato e concluso Guidesi.

Settore automotive, una trasformazione epocale

Il settore automobilistico europeo sta affrontando una trasformazione epocale, guidata dagli obiettivi di decarbonizzazione e dalla crescente concorrenza globale. In questo scenario, l’Alleanza delle Regioni Automotive evidenzia la necessità di un approccio più pragmatico e territorialmente consapevole alla transizione del settore automotive. Le regioni sono in prima linea nel gestire le ricadute sociali ed economiche di questa trasformazione e chiedono all’UE di fornire gli strumenti finanziari e normativi adeguati per garantire che la transizione sia equa e non lasci indietro nessun territorio o lavoratore.