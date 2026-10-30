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C’è un dettaglio impercettibile per la folla che circonda il Pontefice durante le sue apparizioni: la barra di sostegno a cui si aggrappa quando affronta la piazza a veicolo aperto è dotata di un impianto di riscaldamento interno. Un’accortezza che è sintesi di una struttura automobilistica concepita per un unico passeggero al mondo, un mezzo privo di valore commerciale nel quale a nessun altro è consentito accomodarsi.

Proprio questa particolare tipologia di vettura, pensata per assottigliare la distanza visiva tra il papa e i fedeli, diviene oggi protagonista di una mostra allestita all’interno della Città del Vaticano per celebrare i cent’anni di stretta collaborazione tra la Santa Sede e Mercedes-Benz.

Dalla Nürburg 460 alle linee contemporanee

Il percorso espositivo trae origine da una consuetudine iniziata nel 1930, anno in cui fu consegnata a Papa Pio XI una Nürburg 460, primo modello impiegato con regolarità per gli spostamenti pontifici.

Da quel dono iniziale si è sviluppata una produzione costante di vetture speciali di rappresentanza, dalle eleganti soluzioni landaulet fino alle moderne fuoristrada realizzate per garantire protezione e visibilità.

Nel padiglione vetrato allestito presso il Giardino Quadrato dei Musei Vaticani, i visitatori possono ammirare otto esemplari firmati dalla casa automobilistica tedesca, ripercorrendo l’evoluzione delle vetture pontificie nate dalla prima intuizione di Carl Benz e proseguite con le varianti su base Classe G.

L’allestimento rimarrà aperto al pubblico fino al 31 gennaio 2027.

Simbolo di incontro e continuità storica

Riflettendo sul valore di questi veicoli durante l’inaugurazione della mostra, Leone XIV ha evidenziato come tale mezzo svolga la funzione di riavvicinare la figura papale alla comunità.

Proprio su questo storico legame si è espresso il presidente di Mercedes-Benz Italia Marc Langenbrinck, definendo la continuità di tale servizio come un motivo di grande orgoglio per il marchio.

A sua volta, la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatt ha posto l’accento sulla trasformazione dell’automobile da semplice strumento di trasporto a vero e proprio luogo d’incontro, da cui impartire benedizioni e salutare quanti si radunano al passaggio del convoglio.

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