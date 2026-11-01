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Dati MIMIT nei distributori su strade e autostrade

Prezzo carburanti in calo, ma il rifornimento resta costoso per automobilisti e autotrasportatori.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi carburanti del MIMIT, il prezzo benzina medio self service sulla rete stradale nazionale è di 2,010 euro al litro, mentre il prezzo gasolio raggiunge 2,241 euro.

La flessione non cancella il divario fra i due prodotti, decisivo per chi macina chilometri ogni giorno.

Prezzo benzina oggi: sotto i 2 euro in oltre 16mila distributori

Il prezzo benzina è inferiore a 2 euro al litro in 16.336 impianti, circa l’82% della rete stradale e autostradale. Il dato spiega perché la media nazionale possa superare la soglia dei 2 euro anche se la maggior parte dei distributori offre tariffe più basse.

Per un’auto, con il prezzo benzina medio di 2,010 euro, un pieno da 50 litri costa 100,50 euro. Confrontare i listini prima di fare rifornimento può incidere sulla spesa più delle piccole oscillazioni quotidiane.

Prezzo gasolio oggi: meno della metà delle pompe sotto 2,20 euro

Il quadro è diverso per il diesel. Il prezzo del gasolio scende sotto 2,20 euro soltanto in 8.432 impianti, pari al 42% del totale. Alla media di 2,241 euro, 50 litri costano 112,05 euro: 11,55 euro in più rispetto alla benzina.

Per le imprese di autotrasporto il prezzo gasolio è una voce essenziale del costo chilometrico. Un rifornimento indicativo di 500 litri, calcolato alla media self, vale 1.120,50 euro. Non è necessariamente il prezzo pagato dalle flotte, che possono avere condizioni contrattuali dedicate.

Prezzo benzina e prezzo gasolio in autostrada

Sulla rete autostradale il prezzo benzina medio self sale a 2,036 euro al litro e il prezzo gasolio a 2,287 euro. Per 50 litri si spendono rispettivamente 101,80 e 114,35 euro. Nel caso di 500 litri di diesel, la differenza rispetto alla media stradale arriva a 23 euro.

Prezzo carburanti: cosa cambia per auto e camion

Il calo è una buona notizia soltanto sulla carta se non si traduce in un risparmio concreto. Per automobilisti, camionisti e gestori di flotte, controllare i prezzi lungo il percorso rimane la scelta più utile per contenere il costo del carburante.

Il risparmio può crescere con i volumi acquistati: per una flotta, ogni centesimo al litro va moltiplicato per migliaia di litri consumati.