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Bollo auto, l’esenzione dal 2027 potrebbe diventare strutturale e definitiva e coinvolgere milioni di automobilisti. Non è una misura riservata alle elettriche e non dipende dalla marca: contano la potenza indicata sul libretto dell’auto, l’intestazione del veicolo e il rispetto di precisi requisiti. Per chi ha un’auto adatta, il risparmio sul bollo può arrivare a diverse centinaia di euro nel tempo.

Bollo auto 2027: chi non paga con l’esenzione

Il limite fissato dal decreto legge 162/2026 è di 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli. Sono comprese le auto a benzina, diesel, GPL, metano e ibride che rispettano questa potenza. Non esiste, invece, un elenco di case automobilistiche automaticamente esenti: all’interno della stessa gamma possono esserci motorizzazioni ammesse e altre escluse.

Il punto di partenza è la voce P.2 della carta di circolazione, dove compare la potenza espressa in kilowatt. Se indica 80 kW, l’auto rientra nel limite; se indica 81, no. Il nome commerciale del modello, da solo, non prova nulla. È un controllo particolarmente importante per le ibride, perché la potenza complessiva pubblicizzata può essere diversa da quella riportata nei documenti ufficiali dell’auto.

Esenzione bollo auto: i requisiti da non sbagliare

L’esenzione bollo auto prevista per il 2027 riguarda le persone fisiche e un solo veicolo per beneficiario. Può applicarsi anche ai mezzi in leasing o noleggio a lungo termine, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma. È inoltre richiesta una copertura assicurativa regolare.

Chi dispone di più auto potenzialmente agevolabili non può scegliere liberamente quello da esentare: valgono specifiche regole di priorità. Non è previsto un limite ISEE. La misura interessa anche motocicli e ciclomotori, con criteri propri.

Quanto vale il risparmio e cosa cambia dopo il 2027

Per una vettura Euro 4, 5 o 6 da 70 kW, la tariffa base di 2,58 euro per kW equivale a 180,60 euro all’anno. L’importo effettivo, però, cambia in base alla Regione e alle eventuali maggiorazioni. Ecco perché non esiste un risparmio uguale per tutti.

Il Governo ha annunciato l’intenzione di rendere strutturale l’esenzione del bollo auto con la legge di Bilancio 2027. Ma l’annuncio non equivale a un’approvazione definitiva: il testo deve completare l’iter parlamentare e il decreto originario è in conversione. Prima di saltare un pagamento, verifica la scadenza effettiva e le istruzioni ufficiali della tua Regione.