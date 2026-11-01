AUTO

Il bollo auto nel 2027 potrebbe sparire per milioni di automobilisti e trasformarsi in un rimborso per alcune famiglie numerose. Ma le due agevolazioni seguono regole diverse: l’esenzione fino a 80 kW è prevista dal decreto legge 162/2026, mentre il contributo per le vetture più potenti è inserito nel disegno di legge di Bilancio e deve ancora essere approvato.

Bollo auto 2027: chi ha diritto all’esenzione

Non pagherà la tassa chi rispetta i requisiti previsti per un solo veicolo regolarmente assicurato. Per le automobili il limite è di 80 kW, circa 109 CV: sono ammesse benzina, diesel e ibride che utilizzano questi carburanti. Non è previsto un limite ISEE.

Se una persona possiede più auto idonee, l’esenzione riguarda quella meno potente. Chi non ha un’automobile agevolabile può beneficiare della misura per un motociclo o ciclomotore, secondo le condizioni stabilite dal decreto.

Esenzione automatica: serve presentare domanda?

Per l’esenzione del bollo auto non è prevista una richiesta preventiva. La Regione Toscana chiarisce che il riconoscimento non richiede moduli o documenti da inviare agli uffici. È comunque prudente controllare la propria posizione sul portale regionale prima della scadenza.

Attenzione alle date: la misura riguarda soltanto i pagamenti con termine ordinario compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Un bollo in scadenza nel 2026 resta dovuto, anche se copre mesi del 2027.

Rimborso bollo auto: fino a 385,71 euro

La Manovra 2027 propone un contributo massimo di 385,71 euro per nuclei con almeno quattro figli, uno dei quali minorenne al 1° gennaio. L’automobile deve avere da sei a nove posti, alimentazione benzina o gasolio anche ibrida e potenza non superiore a 133 kW, circa 181 CV.

Il rimborso coprirebbe quanto effettivamente pagato, non una somma fissa per tutti. Sarebbe concesso su una sola vettura e non cumulabile con l’esenzione ordinaria sulle altre auto familiari.

Come ottenere il rimborso: le prossime tappe

Il contributo dovrebbe essere erogato dall’INPS utilizzando anche i dati trasmessi dal Ministero dei Trasporti. Per capire come presentare domanda bisognerà attendere l’approvazione della legge e le istruzioni attuative. Oggi, quindi, non esiste ancora una procedura per richiederlo.

Prima di programmare il pagamento, conviene verificare potenza sulla carta di circolazione, posti omologati e scadenza regionale: sono dettagli che possono decidere l’accesso all’agevolazione ed evitare errori nel pagamento.