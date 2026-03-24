AUTO

L’allarme della filiera su costi, domanda e competitività

Il mercato auto europeo resta fermo. I produttori cinesi avanzano. La filiera segnala una fase critica. È il quadro emerso dal FORUMAutoMotive, promosso da Pierluigi Bonora, che ha riunito a Milano operatori, industria e istituzioni.

Al centro del FORUMAutoMotive, domanda debole, costi in aumento e pressione competitiva crescente nel settore auto. “Non c’è più tempo, serve una svolta”, ha sottolineato Bonora in apertura del FORUMAutoMotive.

Mercato auto europeo stagnante, Italia in calo

Nel 2025 il mercato auto europeo ha registrato volumi in linea con il 2024. La crescita è assente. In Italia si osserva una flessione del 2%. I livelli restano lontani dal periodo pre-Covid.

A evidenziarlo, nel corso del FORUMAutoMotive, è Emanuele Cordone, partner di AlixPartners, secondo cui le prospettive del mercato fino al 2030 restano limitate e non consentiranno di recuperare i volumi precedenti.

Auto e Cina: cresce la presenza nel mercato europeo

La dinamica più rilevante emersa al FORUMAutoMotive riguarda i produttori cinesi nel comparto auto. La quota è attesa dal 9% al 13% entro il 2030. In Italia è già salita dal 3% al 7% in un anno. Crescono marchi come BYD, Chery e Leapmotor.

Secondo Cordone, intervenuto al FORUMAutoMotive, la pressione competitiva nel settore aumenterà anche con l’ingresso di fornitori cinesi più efficienti.

Industria auto sotto pressione e perdita di competitività

Il tema della competitività nel settore auto è centrale nel dibattito del FORUMAutoMotive.

Per Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, il rischio è perdere capacità produttiva e tecnologica.

Per Marco Bonometti (OMR Automotive), intervenuto al FORUMAutoMotive, la Cina è avanti di anni. Senza interventi, il settore europeo non avrà futuro. Il nodo principale resta l’energia.

Anche Andrea Taschini, advisor automotive, ha sottolineato al FORUMAutoMotive il divario competitivo, in particolare sull’auto elettrica.

Lavoro nella filiera auto: “punto di non ritorno”

Le ricadute occupazionali nel settore auto sono già evidenti. Nel 2025 si stimano circa 100mila posti di lavoro persi in Europa.

Per Ferdinando Uliano (FIM-CISL), intervenuto al FORUMAutoMotive, la filiera è arrivata a “un punto di non ritorno”. Serve una strategia industriale.

Costi energia e materie prime

I costi pesano sull’intera industria auto, come emerso nel FORUMAutoMotive.

Fabio Bertolotti (Assogomma) segnala aumenti tra il 3% e il 10%, con punte fino al 50%.

Gianni Murano (UNEM) richiama il tema della sicurezza energetica e il forte aumento del gasolio.

Anche Paolo Borchia, eurodeputato, ha evidenziato al FORUMAutoMotive il ruolo centrale dell’energia per il futuro del settore auto.

Regole e transizione dell’auto in Europa

Il quadro normativo incide sul comparto auto, tema più volte richiamato al FORUMAutoMotive.

Per Carlo Fidanza, eurodeputato, è necessario rafforzare la neutralità tecnologica.

Matteo Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica) ha chiesto al FORUMAutoMotive un approccio più aperto alle diverse soluzioni energetiche.

Simonpaolo Buongiardino (Confcommercio Mobilità) ha sottolineato come il settore auto abbia seguito le indicazioni politiche senza verificare il mercato.

Domanda auto debole e accessibilità in calo

La domanda di auto resta fragile, come emerso nel FORUMAutoMotive.

Per Massimo Artusi (Federauto) il problema è anche di prezzo: senza modelli accessibili il mercato non riparte.

Roberto Pietrantonio (UNRAE) evidenzia il calo delle immatricolazioni e la necessità di una revisione fiscale.

Italo Folonari (ANIASA) segnala l’invecchiamento del parco auto e nuovi modelli di utilizzo.

Filiera auto tra innovazione e criticità

La filiera si muove in modo più coordinato, come evidenziato nel FORUMAutoMotive.

Fabrizia Vigo (ANFIA) richiama la necessità di valorizzare la manifattura europea.

Maria Rosa Baroni (NGV) invita a una maggiore collaborazione tra le associazioni.

Sul fronte tecnologico, Fabio Pressi (Motus-E) sottolinea al FORUMAutoMotive il rischio di perdere terreno su batterie e software legati all’auto.

Altri segmenti della mobilità

Le criticità riguardano anche altri comparti analizzati nel FORUMAutoMotive.

Attilio Pogliani, presidente dei concessionari moto, evidenzia la delocalizzazione della produzione.

Marco Seimandi (Westport Fuel Systems) segnala la crescita dei carburanti gassosi, ancora limitata nel settore.

Settore a un passaggio decisivo

Il settore auto europeo affronta una fase complessa, come emerso chiaramente nel FORUMAutoMotive.

Per Mario Verna, manager automotive, il sistema è in contrazione, con più operatori e costi crescenti.

Domanda debole, costi elevati e concorrenza internazionale ridisegnano il mercato automotive. Il comparto si trova davanti a un passaggio decisivo per il futuro.

Premio FORUMAutoMotive 2026

A margine del FORUMAutoMotive, è stato assegnato il Premio 2026 a Maria Conti, Chief Communication di Ferrari. Il riconoscimento valorizza il percorso professionale e il contributo alla strategia di comunicazione del gruppo.

Conti, attiva nel settore da oltre vent’anni, si è distinta per visione creativa e capacità di relazione con i media, fino a guidare la comunicazione del marchio del Cavallino rampante.

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